海湾卡特尔击中用长枪对准美国直升机的人摔倒了

墨西哥当局抓获了在位于两国边境的里奥格兰德河谷地区用长枪对准一架载有美国警察的直升机的受试者。这些穿制服的人意识到车内有武装人员后，向墨西哥当局寻求帮助，墨西哥当局进行了寻找被杀者的行动。

得克萨斯州斯塔尔县公共安全部的警官报告说：“他们联系了墨西哥政府寻求帮助。他们在塔毛利帕斯州的国防部人员设法找到了被指控的罪犯的下落，找到了一个藏身之处，里面藏着更多的卡特尔嫌疑成员”。

据当地媒体报道，墨西哥军队成员在找到被杀者下落后与他们发生冲突，导致属于海湾卡特尔的一个犯罪小组的五名成员被杀。四人因持有一辆汽车和四支长枪而被捕，这些枪交给共和国总检察长（FGR）使用。

上周三，3月21日，得克萨斯州州长格雷格·阿伯特（Greg Abbott）通过他的Twitter帐户分享了德克萨斯警用直升机捕获的视听材料，这会使犯罪行动中的对象感到惊讶，因此被杀者瞄准并据称向飞行器开枪；没有受伤据报道了制服。

（屏幕截图：Twitter/Pueblo2）

击中者用枪对准警察后，互相交谈，朝墨西哥边境一侧的一个城镇的方向逃跑，国家公安人员前往那里寻找对象，但他们只发现了几所空房屋。

随后，军队人员赶到事件现场，启动了一个安全机制，导致冲突并随后逮捕了四名被交给有关当局的当局。

此前，战术行动边境巡逻队的特工报告说，枪手瞄准直升机的同一地区发生了武装袭击。从美国方面到墨西哥，穿制服的人以同样的方式回应，但双方都没有受伤的报道。

面对塔毛利帕斯州的暴力和失踪浪潮，美国国务院向其公民发出旅行警报，阻止他们前往该边境目的地；此外，美国国务院还批准其非紧急领事馆人员离境。

（屏幕截图：Twitter/Pueblo2）

该机构在一份声明中表示，由于犯罪和绑架，新拉雷多市的领事馆无法提供服务。

出于这个原因，他们要求需要支持才能离开城市的美国工人和家庭成员监视当地的新闻和公告。他们还建议在白天进行任何转移。

领事馆报告说：“有组织犯罪活动，包括枪击、谋杀、武装抢劫、劫车、绑架、强迫失踪、勒索和性侵犯，在北部边境和维多利亚城很普遍。”

塔毛利帕斯州记录的暴力事件是3月中旬联邦安全部队俘虏的海湾卡特尔最高指挥官之一胡安·赫拉尔多·特雷维诺·查韦斯被捕的结果。

继续阅读：