Estiwar G 再次与克劳迪娅·巴哈蒙调情，卡洛斯·贝兹因在 “MasterChef Celebrity” 中展示独特的菜肴而受到祝贺

这个星期三来了 “MasterChef Celebrity” 的许多粉丝都在等待的挑战：神秘盒子的挑战；在打开它们之前，豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）预测每个人都会有所不同，事实确实如此。

当他们被发现时，名人发现了许多人不愉快的惊喜：眼睛，大脑和牛肉的chunchullo等部位将盒子整合在一起。从塔坦·梅希亚和卡洛斯·贝兹开始，绝大多数参赛者立即表达了明显的厌恶面孔。因此，测试包括用这些部位进行准备，而不是在很好地清洁它们，尤其是大脑之前。

根据他们的创造力，所有名人都有60分钟的时间来制作一道味道不错的菜，这将使他们值得拥有唯一受到威胁的免疫针。除了埃斯蒂瓦尔·G（Estiwar G）之外，没有人开始是最受欢迎的，他不得不做chunchullo，考虑到他在波哥大所做的 “毒素之旅”，这对他来说是一个容易的元素，因此他因此而闻名。

卡罗来纳州也有责任用牛肉的肠子做一道菜，在厨房的厨师回合中，她表示她将 “将chunchullo国际化”。就塔坦而言，她说她会用眼睛做一个 sofrito，纳塔利娅告诉尼古拉斯·德·祖比里亚，她想用成熟的香蕉做一些大脑片。

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照片：屏幕截图（canalRCN 直播）

在确定的准备时间之后，名人为评估阶段做好了准备。陪审员面前只有五个人过去了，第一个是卡洛斯，厨师们用一些眼睛叫做 “哎呀，我没想到的那个” 的炸玉米饼让厨师们感到惊讶。尼古拉斯·德·祖比里亚（Nicolás de Zubiría）是第一个路过的人，他说这道菜 “很棒”，豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）最后说，这是整个比赛中参赛者第一次展示一道用眼睛煮得完美的菜肴。

第二个登上讲台的是正式命名为 “春丘洛之王” 的 Estiwar G。不出所料，他的菜是评委们的最爱之一，因为将chinchulin碎片塞在香蕉底中，很好地结合在一起。但是那个有影响力的人有个名字和姓氏：克劳迪娅·巴哈蒙（Claudia Bahamón），当劳什，卡彭捷和德祖比里亚品尝这道菜时，他让他知道了这一点。

这位来自波哥大的男子说：“我的 chunchullo 是勾引克劳迪娅·巴哈蒙的一种策略。”

艾达·莫拉莱斯是第四位通过比赛的参与者。“chunchullo女王” 讲述了一个关于她创作的激动人心的家庭故事，这也使苛刻的评委感到高兴。另一方面，曼努埃拉·冈萨雷斯和伊莎贝拉·圣地亚哥是最后一个展出他们作品的人。第一个人用大脑做了一些 “周到的炸丸子”，劳什和卡彭捷都坚持认为内脏封面上需要盐。就她而言，委内瑞拉模特被问及她的肋骨，因为有些土豆是生的。

尽管并非所有人都通过了，但陪审团的决定并不困难，但是，他们还是选择了艾达·莫拉莱斯（Aida Morales）作为挑战赛的获胜者，但他们也特别提到了卡洛斯（Carlos）在比赛中的成就。在三位厨师的讨论中，出现了埃斯蒂瓦尔·G（Estiwar G）的菜，但一致决定将不受下一次创造力挑战影响的女演员之一获胜。

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