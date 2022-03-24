Epigmenio Ibarra 评论了桑德拉·奎瓦斯：“那些说政治迫害的人也会道歉吗？”

接近第四次转型的电视制片人埃皮格梅尼奥·伊巴拉（Epigmenio Ibarra）对市长面临的法律状况感到讽刺桑德拉·奎瓦斯·涅瓦斯（Sandra Cuev as Nievas）在承认对她的指控后，获得了库奥特莫克的执照。

Argos Comunicación的创始人通过其官方Twitter帐户质疑首都市长办公室主任以及墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）宣布时称她为 “政治迫害者” 的一些反对派成员所采取的立场她因盗窃, 滥用职权和歧视的指控而受到指控和调查.

但是，本周四，即3月24日，宣布 Cuevas Nieves 认罪并接受了与受害者达成赔偿协议, 因此, 除其他外, 必须向谴责协议的警察公开道歉.

同时，这位记者质疑那些表示支持奎瓦斯·尼维斯（Cuevas Nieves）并表示她是无辜的角色将采取什么态度：“那些说她受到'政治迫害'的人，他们也会道歉吗？”。

这位电视制片人讽刺了市长目前的法律地位（照片：Twitter/ @epigmenioibarra）

而且，如前所述，FGJCDMX报告说，在周四早上，这位离职的官员在对她提出申诉后承认了被指控的事实，因此，除了道歉之外，她还必须向两名警察指挥官支付60,000比索（每人30,000比索）下周一，3月28日。

您还必须接受六个月的心理治疗，在此期间您将接受愤怒和情绪管理的治疗。

您必须支付的其他费用包括修复广播电台和手机的费用。此外，它必须避免接近受害者，并且必须保留在任何媒体或社交网络上对这些事实的任何评论（公开道歉除外）。

根据 FGJCDMX 的说法，市长承认这些事件是 “经公共部认可的” 发生的（照片：Cuartoscuro）

但是，埃皮格梅尼奥·伊巴拉的话与调查开始时发生的事情有关，因为应该记得，桑德拉·奎瓦斯（Sandra Cuevas）指责墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多（Claudia Sheinbaum Pardo）涉嫌发起反对她的运动。

在 3月14日举行的听证会之后，这位官员保证，针对她的措施是过度的，与墨西哥城政府高层对她的政治迫害相对应。

数小时后，联邦司法部发言人乌利塞斯·拉拉·洛佩斯（Ulises LaraLópez）保证，该机构不会进行任何政治迫害，因为它只负责执行墨西哥宪法规定的程序，因为 “检方没有制造有罪方，但也没有进行免责”。

克劳迪娅·辛鲍姆否认了对桑德拉·奎瓦斯的指控（照片：Galo Cañas/Cuartoscuro.com）

克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）还保证，她没有影响该国首都各机构所做的决定，这些机构指控库奥特莫克市长桑德拉·奎瓦斯（Sandra Cuevas）受到指控。

克劳迪娅说：“这是一个滥用墨西哥城警察权力的问题；警察遭到殴打、羞辱、滥用权力，然后是警察自己向墨西哥城总检察长办公室提出申诉。”Sheinbaum。

继续阅读：