杜克说，由于 covid-19，世界正生活在 “不确定性” 的时代

波哥大，3月24日哥伦比亚总统伊万·杜克（IvánDuque）周四表示，世界正经历冠状病毒疫情加剧的 “动荡” 和 “不确定性” 时期，这就是为什么需要采取行动教育年轻人掌握工作技能，以应对环境带来的挑战的原因。 在卡塔赫纳德印第亚斯举办了经济合作与发展组织（经合组织）第四届技能峰会（2022年技能峰会），确保了这一点，该组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼（Mathias Cormann）也出席了会议。 国家元首说：“我们正在经历的全球环境可以被定义为波动，不确定性，复杂时期和模棱两可的时期，而这场covid-19大流行的毁灭性情况加剧了这种情况。” 然后他补充说，当出现疯狂的暴力行为，例如导致俄罗斯对乌克兰的残酷、不人道和莫名其妙的袭击的暴力行为时，这些情况变得更加困难，“有时甚至是荒谬的”。 另一方面，杜克强调，哥伦比亚一直是应对冠状病毒的最佳经合组织成员国之一，也是设法以最快的速度复苏经济的国家之一。 继2013年开始的加入进程之后，经合组织欢迎哥伦比亚于2020年成为该组织的成员，并使其成为第37个成员，也是拉丁美洲第三个加入该良好做法俱乐部的成员。 这次峰会的重点是加强促进公平和可持续性的技能，为整个社会提供改善和恢复的有效机会。 杜克说：“我想向经合组织国家发出特别邀请：我们各国必须制定、实施和指导两个概念的结合：可持续发展和技术，这两个概念可以融合在一起，以一种方式称之为可持续性，” 杜克说。 稳健但不均匀的恢复 科尔曼国务卿强调，尽管他承认这一进程 “不平衡”，但经合组织国家的经济 “稳健” 复苏。 他表示，复苏 “给全球供应链造成了压力”，而涉及俄罗斯和乌克兰的战争使情况更加复杂，这场战争影响了国际能源市场和经济预测。 他还回顾说，哥伦比亚已经接待了将近200万委内瑞拉人 “给他们一个新的机会”，并表示波兰正在接收大量逃离乌克兰的人，因此他主张这些人接受培训，以便能够融入该国的经济。 本次峰会将于本周五结束，其主题是 “加强技能以实现公平和可持续性”。 它包括来自本组织35个国家和7个全球机构的部长、大使和专家。