西班牙国民警卫队队长批准与哥伦比亚的合作

波哥大，3月23日西班牙国民警卫队总干事玛丽亚·加梅斯和哥伦比亚国防部长迭戈·莫拉诺周三在波哥大举行的一次会议上批准了两国在打击跨国犯罪方面的最高级别合作。 正在哥伦比亚访问哥伦比亚的加梅斯说：“我们在会议上特别讨论了我们与哥伦比亚国家警察和国民警卫队多年来的合作，我们希望继续开展在打击跨国犯罪方面如此重要的工作。”与莫拉诺会面。 在这次会议上，哥伦比亚警察局局长豪尔赫·路易斯·巴尔加斯将军也出席了会议，他们回顾了安全领域的双边合作。 这种合作主要是国民警卫队和国家警察之间的合作，在哥伦比亚，后者依靠国防部。 莫拉诺部长说：“事实证明，西班牙和哥伦比亚之间的合作对于打击跨国有组织犯罪，以及在哥伦比亚安全部队成员的良好做法、培训和教育方面具有很高的价值。” 根据国防部的说法，今天的会议还将 “加强两个机构开展的研究和信息共享活动”，这些活动 “旨在摧毁专门从事贩运人口活动的组织”。 莫拉诺特别感谢加麦斯近年来对奥里翁海军战役的支持，奥里翁海军战役是由哥伦比亚领导的一项多边努力，旨在发展海上行动以打击毒品贩运。 莫拉诺的办公室强调，在环境保护方面，“重要的是要拥有西班牙的经验，以继续打击非法开采自然资源所得商品的国际销售以及动植物群的贩运”。 加梅斯是第一位领导国民警卫队的女性，三天前开始访问哥伦比亚，在此期间，她在西班牙大使华金·德·阿里斯特吉（JoaquíndeArístegui）的陪同下会见了各个当局。 国民警卫队队长还访问了卡塔赫纳，在那里她会见了哥伦比亚副总统兼外交部长玛塔·卢西亚·拉米雷斯以及国家海军司令加布里埃尔·佩雷斯·加塞斯海军上将。 加梅斯还会见了美国警察社区（Ameripol）的指挥官，并参观了位于托利马省（中心）的国家警察行动中心，该中心对警察进行了打击有组织犯罪的培训。首席 joc/com/cpy （照片）（视频）