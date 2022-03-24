中国外交部长访问阿富汗会见塔利班官员

喀布尔，3月24日，中国外交部长王毅星期四抵达阿富汗，会见塔利班临时政府的高级官员，此前他经过巴基斯坦，也是原教旨主义者坚持关闭中学的第二天。 塔利班临时政府外交部副发言人哈菲兹·齐亚·艾哈迈德告诉埃菲：“中国外交部长抵达喀布尔，在那里他将与阿富汗外长阿米尔·汗·穆塔奇会面。” 塔利班代理总理艾哈迈杜拉·穆塔奇办公室的一名成员在推特上补充说，中国外交部长及其代表团前往喀布尔的总统府。 中国外交部长的突击访问是在他作为特邀嘉宾参加在巴基斯坦举行的伊斯兰合作组织（OIC）外交部长理事会的第二天。 王在会见巴基斯坦高级官员后保证，两国将在包括阿富汗在内的地区和国际事务上加强协调努力。 塔利班的临时政府没有得到国际社会期待已久的承认，它依靠中国来缓解亚洲国家严重的人道主义和经济危机。 自去年8月他们夺取政权以来，由于前政府和国际援助倒台后外国资金遭到封锁，阿富汗的局势有所恶化。 去年 10 月，王和穆塔奇在多哈会晤，两国同意加强关系，并宣布提供经济支持。 多年来，中国和阿富汗在与公共服务和采矿部门有关的事务上有着共同的利益。 在过去的二十年中，中国公司签署了几份在阿富汗创建经济和发展项目的合同，但由于该国不稳定和两国之间缺乏合作，几乎没有一项合同最终确定。