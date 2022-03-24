自战以来，中国看到了前所未有的 “资本外流”

（彭博社）— 根据国际金融研究所（IIF）的数据，自2月下旬俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的投资者以 “前所未有的” 规模从该国取钱，这标志着新兴市场的全球资本流发生了 “非常不寻常” 的转变。

IIF在周四的一份报告中写道，高频数据显示，尽管流向其他新兴市场的资金仍在继续，但中国股票和债券投资组合仍大量外流。

IIF首席经济学家罗宾·布鲁克斯（Robin Brooks）与同事们写道：“我们所看到的中国退出的规模和强度是前所未有的，特别是因为我们在其他新兴市场没有看到类似的外流。”“俄罗斯入侵乌克兰后产生的资金外流的时机表明，外国投资者可能正在以新的眼光看待中国，尽管现在就此得出明确的结论还为时过早。”

官方数据显示，外国投资者在2月份将其中国政府债券持有量减少到历史水平，部分原因是俄罗斯和乌克兰之间的战争刺激了全球债券投资者的还款。制裁冻结了俄罗斯央行的欧元和美元外汇储备，引发了人们猜测莫斯科可能会出售其持有的中国资产以筹集资金。

由于

外国投资者退出，中国股市本月早些时候也暴跌，部分原因是担心美国和欧盟对俄罗斯的制裁可能会以某种方式扩展到中国。自上周以来，由于货币决策者承诺支持资本市场，股市已经复苏。

荷兰

国际集团金融市场全球债务和利率策略主管帕德拉克·加维表示，现在说这是否是一种趋势还为时过早。他补充说，资金流出可能表明，一些投资者决定在 “俄罗斯危机更加清晰” 之前不对债券收入进行再投资。

他说：“通常，这种流动可能是由与新资金不符的还款推动的，因为要保持投资，尤其是债券投资，就需要稳定的新资金流动。”“很可能在未来几周和几个月内净流入将恢复。”

原注：

IIF 表示，中国看到了前所未有的 “战后资本外流”

loomberg.com ©2022 Bloomber

g L.P.