中国发现 2010 年新的本地 covid-19 病例

中国北京，3月24日中国国家卫生委员会今天宣布，2010年星期三检测到2,054例SARS-CoV-2冠状病毒新阳性阳性，其余为进口阳性。 感染率最高的地方是吉林（东北，1,810人）、福建（东南，69人），天津（东北，29人）和山东（东部，16人）。 卫生当局今天还报告说，发现了2,829例无症状病例，其中2,722例为局部传染病，尽管北京除非出现症状，否则不会将其视为确诊病例。 他强调了在上海（东部，979人）发现的无症状患者人数，该城市正面临部分封锁以应对再次爆发。 观察到的此类感染总数为24 062例，其中1 498例来自其他地区。 中国正在对新的冠状病毒采取严厉的 “零容忍” 政策，它正在经历一波由omicron变种引起的疫情浪潮，这种疫情造成了自2020年上半年疫情开始以来从未见过的创纪录数量的感染。 国家卫生委员会还详细说明，直到当地最后一个午夜（格林威治标准时间周三16点），成功克服covid后已有904名患者出院。 中国大陆的活跃感染者总数为26,253人，其中50人为严重病人。 根据该机构的说法，自大流行开始以来，该国已有139,285人被感染，其中108,394人得以治愈，4,638人死亡。 迄今为止，已通过医疗随访监测了超过210万名与感染者的密切接触者，其中367,261人仍在观察之中。首席 ya/msp