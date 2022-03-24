Chimy Ávila：“如果西班牙打电话给我，我说是的”

潘普洛纳，3月24日这位来自奥萨苏纳·奇米·阿维拉的阿根廷球员在他的国家的一项体育项目中表示，如果国家队给他这个机会，他愿意与西班牙国家队一起比赛。 他在接受阿根廷频道TNT Sports采访时说：“我有阿根廷血统，但很多时候我的脑袋会想我做错了什么，或者我没有机会发生了什么。” 这位红色前锋没有躲藏起来，并承认了路易斯·恩里克（Luis Enrique）领导的球队的以下内容：“我有代表西班牙的文件，如果他们召集我两个（国家队）在一起，那将很难选择。但是，如果他们从西班牙打电话给我，我会说是的，我毫不怀疑。” 这不是他第一次表现出对自己所在国家的喜爱。在 2 月中旬接受埃菲采访时，他强调他愿意接受昨天证实的内容。世界杯将于明年冬天举行，奥萨苏纳前锋正在经历一段美好的时期。 “我们知道梅西代表什么，今天在没有他的情况下对阵巴塞罗那的比赛发生了很大变化。西甲非常想念他。” 当被问及这位阿根廷球星和现任 PSG 球员的离开时，Chimy 说。 除了体育问题外，在他活着的时候，“指挥官” 在谈论更多个人问题时并没有动摇他的脉搏，而他不止一次地成为媒体的头条新闻。 罗萨里诺讲了一个严酷的轶事：“我一直在附近玩游戏，我看到有人因为点球或输球时不想付钱而被枪杀在我面前。” 在谈到他以前的朋友时，阿维拉指出了以下证词：“在我们二十个朋友中，我有两三个，他们没有被剥夺自由。其他人，当我去阿根廷时，我去墓地看他们，因为这是贫困社区和在这些环境中长大的人们的现实。” 他有时间与他的兄弟和现任博卡青年足球运动员加斯顿·阿维拉一起回忆起一个奇怪的故事：“我们从小就在附近玩耍。一旦我们打了决赛，他的球队对阵我，当我们面对对方时，我打算把他关起来，然后他带走了所有东西然后把我扔进了沟里。下一场戏我用菠萝打他然后把他昏倒了。我很害怕，我开始哭泣，然后当他醒来然后我拥抱他时，我安心了。” 韦斯卡前任补充说：“但是在那天之后，也就是12月24日的圣诞节之夜，我告诉家人，我再也不会和我的兄弟比赛了，” 韦斯卡前任补充说：“我认为我是一个非常好的人，但是当我进入球场时我不认识自己。” “我总是告诉孩子们，在球场上我和任何人打架，但我要为他辩护。我还告诉他们捍卫那个可以给我女儿们吃饭的球”，他在谈到每场比赛的进行方式时说。