查尔斯·米歇尔连任欧洲理事会主席至2024年

布鲁塞尔，3月24日欧洲联盟（欧盟）国家元首和政府首脑将欧洲理事会主席比利时自由派查尔斯·米歇尔（Charles Michel）的任期延长至2024年，他是代表欧盟成员国领导人的机构负责人。 “欧洲理事会今天再次选举查尔斯·米歇尔为其主席，连任两年半，从2022年6月1日至2024年11月30日。理事会在一份声明中说，他还再次当选为同期欧元峰会主席。 在没有任何国家提出替代候选人的情况下，2014年至2019年期间担任比利时政府首脑的候选人毫不奇怪地重新获得了2009年根据《里斯本条约》设立的职位，由欧盟国家的前总理非正式担任。 欧洲理事会的第一任主席是比利时基督教民主党人赫尔曼·范龙佩（2009-2014 年），由波兰保守派唐纳德·图斯克（2014-2019 年）继任，后者将该职位遗赠给了46岁的查尔斯·米歇尔。 主席领导欧洲理事会的会议并促进其工作。理事会补充说，它还确保欧盟在与其共同外交和安全政策有关的事务上在欧盟一级的对外代表。 在这两年半的时间里，查尔斯·米歇尔（Charles Michel）的行动和演讲重点是提高欧盟在世界上的地缘政治份量，从而脱颖而出。 但也提醒他，他无法对欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩遭受的两次性别歧视做出反应，第一次是在2021年在安卡拉与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安发生的，第二次是2022年在布鲁塞尔与乌干达外交部长哈吉·阿布贝克·赫赫·奥东戈。