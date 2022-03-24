布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）在没有出席传票后说：“如果检察官让我马上去，我会去的”

前总统秘书布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）指出：“他正在受到来自各方的攻击，从而为自己缺席对传票征税辩护。。”这是在录像带发布仅一个多星期之后，听到他说他将与司法系统合作。继续对他进行调查。佩德罗·卡斯蒂略的前政府官员已于3月14日星期一和22日星期二被传唤，但在这两种情况下，他都没有向政府报告适当的办公室。

“我不会逃避正义。自从我和政府的诉讼开始以来，我一直能够与 检察官办公室。如果检方让我马上去，我就去。没问题，但不幸的是我受到了来自各方的攻击，” 帕切科说。

10-11-2021 秘鲁总统前任秘书长布鲁诺·帕切科 政治 欧罗巴出版社/联系我们/贸易

此外，帕切科指出，他认为某些当局会对他采取行动。他说：“在我看来，即使是检察官也反对我，因为我看到他们没有给我文件夹，我需要文件夹才能到达那里，否则我该怎么做辩护。”

同样，帕切科的律师何塞·努涅斯（JoséNuñez）对当局工作的批评也已不复存在。“到目前为止，检察官办公室没有按要求提供税务档案；那么，如果我的被告不知道自己被指控了什么或他必须对哪些指控作出答辩，他能被告知什么呢？这就是为什么我的被告到目前为止还没有出庭，而是被及时要求重新安排时间的原因，” 他说。

风起云涌的话

布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）在一段视频中说：“我想向当局和广大人民讲以下话：我愿意与司法部门合作，在所有与我有关的案件中说实话，” 布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）在宣布涉嫌与司法系统合作的视频中说。卡雷利姆·洛佩斯在检察官办公室的陈述。

“请放心，如果有人有罪或无罪，我会这样说，但这将在法官或检察官面前。我也相信一个人有自己的极限，我来找我的。这就是为什么在不担心犯错的情况下，我确认，在我对保卫秘鲁人民的唯一承诺中，指出有罪或无辜的人，我的手不会颤抖，” 他补充说。

应该记得，在针对帕切科的各种问题中，最受关注的是他在政府宫内的办公室里发现了2万美元。检察官办公室公布@@ 了干预的原因：“已经对阿努尔福·布鲁诺·帕切科·卡斯蒂略（Arnulfo Bruno Pacheco Castillo）和那些以国家委屈的影响力贩运形式对公共行政部门犯下的罪行负有责任的人提起了初步诉讼。”

“首先是 Karelim Lopez。现在，布鲁诺·帕切科（Bruno Pacheco）希望与司法部门合作，谴责卡斯蒂略及其腐败政府的非法行为。两人都受到死亡威胁。当局期望向他们提供什么个人担保？当然，他们有很多话要说”，这是Avanza Pais的国会女议员帕特里夏·奇里诺斯（Patricia Chirinos）在播出上述视频后的反应。但是，从那以后，受到质疑的前政府成员只是逃避了对调查他所涉案件的当局的义务。

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