尽管存在争议，但银行认为墨西哥银行的自治权没有风险

阿卡普尔科，3月24日墨西哥银行协会（ABM）周四表示，在总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）引发争议之后，该协会 “认为央行的自主权没有风险”，他前所未有地推进了货币决策。 反弹道导弹的领导人丹尼尔·贝克尔（Daniel Becker）表示，他对洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）任命的墨西哥银行（Banxico）新任行长维多利亚·罗德里格斯·塞哈（Victoria Rodríguez Ceja）充满信心，面对媒体在第85届银行大会开始时的质疑。 贝克尔说：“他已经向我们明确表示并表达了总统、联邦政府赋予他的自治权以及他对理事会的支持，我们认为新州长没有失去任何自主权的风险。” 洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的争议标志着洛佩斯·奥夫拉多（LópezObrador）的争议，他在上午的新闻发布会上透露，Banxico决定将利率提高0.50点至6.5％。 洛佩斯·奥夫拉多尔在国家宫举行的上午会议上说：“墨西哥银行昨天（星期三）的决定是一致作出的，我们尊重墨西哥银行的决定，” 洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）打破了所有先例。 洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）任命了理事会现任五名成员中的四名，其中包括罗德里格斯·塞哈（Rodríguez Ceja），后者被反对派指责没有货币政策经验。 在媒体的坚持下，反弹道导弹的领导人辩称，在该协会中，“他不会对他们不确定的事情发表评论。” 他说：“我们可以说的是，我们非常尊重央行的自主权。” 他总结说：“我们只能补充一点，就拥有一个负责价格稳定的中央银行的重要性而言，反弹道导弹一直是而且一直非常直言不讳。” Banxico的决定-将于本周四下午正式宣布-代表利率连续第七次上涨，也是连续第三次上涨50个基点。 上一次上涨是在2月10日，州长罗德里格斯·塞哈（Rodríguez Ceja）的首次亮相。 ABM副总裁兼巴克莱银行总裁劳尔·马丁内斯·奥斯托斯（RaúlMartínez-Ostos）也表达了对班希科的信心，认为这是一个不完全依赖罗德里格斯·塞哈的大学机构。 “我们在墨西哥银行（Banco de Mexico）与新任行长的首次公告中看到了一个明确的信号，该信号使军政府的自治和多元化合法化。然后，毫无疑问，我们在市场的反应中看到了这一点，它被市场很好地接受了，我们希望这种情况能够继续下去，” 他说。首席 ppc/mqb/dmt （照片）（视频）