澳大利亚对普京能够出席在印度尼西亚举行的G20峰会感到遗憾

澳大利亚悉尼，3月24日澳大利亚总理斯科特·莫里森周四表示担忧，由于莫斯科入侵乌克兰，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能出席将于明年11月在印度尼西亚举行的G20峰会。 莫里森在墨尔本对记者说：“与弗拉基米尔·普京坐在一起的想法... 太过分了，” 他指出，美国得出的结论是，俄罗斯在 “暴力” 和 “侵略性” 入侵期间在乌克兰犯下了战争罪，这违反了 “国际法治”。 莫里森的讲话是在俄罗斯驻雅加达大使柳德米拉·沃罗比耶娃前一天表示总统打算出席在巴厘岛举行的二十国集团峰会之后发表的。 莫里森排除了在普京出席的情况下抵制峰会的可能性，他强调说，澳大利亚也对俄罗斯人参加今年的部长级会议表示担忧，这些会议将讨论从战略性印度-太平洋地区的挑战到科技巨头的责任等各种问题。在社交网络上的骚扰行为。 莫里森再次谴责俄罗斯，与其盟国一样，他回顾说，俄罗斯政府上周日宣布立即禁止向俄罗斯出口铝矿石，包括氧化铝和铝土矿，并承诺向乌克兰提供更多武器和人道主义援助。 针对莫斯科的这一举动是对俄罗斯银行和政府实体、普京以及包括罗曼·阿布拉莫维奇在内的该国近五千名官员、高级政府官员、军方和寡头的一系列制裁的补充。 澳大利亚还向乌克兰提供了致命的人道主义援助，并在本月中旬起诉俄罗斯和荷兰击落MH17航班，该航班在2014年被亲俄军队在飞越乌克兰东部时发射的导弹击中，造成298人死亡，其中38人是澳大利亚人。 2月24日，俄罗斯在陆海空进攻中入侵乌克兰，遭到乌克兰军队和人民的强烈抵抗，造成650多万境内流离失所者和350多名难民。 莫斯科声称，它之所以袭击乌克兰，是因为乌克兰打算融入北约所构成的威胁，也因为据称纳粹渗透政府，而基辅则指责俄罗斯当局想要控制乌克兰并阻止其与欧洲和西方接触。