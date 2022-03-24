安娜·克劳迪娅·塔兰孔（Ana Claudia Talancón）为特伦玛雅反对 AMLO：“我们没有被录用”

在3月22日晚上，分享了一段视频，其中不同的墨西哥名人反对建设名为 Mayan Tra in的大型项目。

该项目自成立以来一直受到批评，因为它带来了高昂的经济和环境成本。此外，最近几天还分享了几张关于金塔纳罗奥州丛林中沿南部第五区新布局砍伐树木的照片。

出于这个原因，墨西哥节目的许多成员在世界水日的框架内加入了反对玛雅火车的声音。

艺术家们反对 AMLO 的项目（照片：ScreenShot/YouTube）

通过对 Sélvame del T ren运动的描述，该运动在有争议的洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）项目所在的路线上争取对丛林河流和cenotes的尊重，发布了该视频，其中有影响力的人，演员和音乐家分享了他们对运动的声援。

艺术家包括 Eugenio Derbez、鲁本·阿尔巴兰、纳塔利娅·拉富尔卡德、凯特·德尔·卡斯蒂略、奥马尔·查帕罗、阿图罗·伊斯拉斯、芭芭拉·森、米歇尔·雷诺、费尔南多·瓜达拉马、奥菲莉亚·麦地那、奥马尔·查帕罗和安娜·克劳迪娅·塔兰孔。

“我们不是他们的对手，我们是墨西哥人，我们希望我们所有人都有生命（...）总统，第5区将越过地下河流、洞穴和灰坑。世界上独一无二且规模最大的生态系统（...）我们邀请您来参观该地区并听取专家的意见”，这是名人提出的论点之一。

（照片：Twitter/ @latalancon）

在这方面，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统称他们为 “伪环保主义者” 和 “fifis”，从而取消了与会者的声明资格，尽管其中包括 Café Tacvb a歌手鲁本·阿尔巴兰（RubénAlbarán），他认为自己是墨西哥左翼的支持者和许多社会事业的积极分子。

总统说：“他们从未寻求过国家的转型。”因此，墨西哥女演员安娜·克劳迪娅·塔兰孔（Ana Claudia Talancón）对首席执行官的取消资格做出了回应。

通过他的Twitter帐户，他为视频中获得的职位辩护，并表示他们担心作品的继续。“我们不是他的对手，” 他强调并得出结论，森林和水需要得到保护。

樱桃派对还称这些角色为 “二手生态学家”（照片：Twitter/ @PartidoMorenaMX）

该消息附有该运动的一段视频。持续时间为39秒，它显示了各种图像，展示了砍伐树木的作品和针对树木的示威，以及丛林的鸟瞰图和水景。

“既不是对手，也不是伪环保主义者，也不是发言人”，“我们是QRoO（金塔纳罗奥）的公民，我们将为我们最大的财富而战自然！”，可以在图像循环时在文本中阅读。

同样在 M ovimiento Regeneración Nacional 党（Morena）的官方报道中，他们发布了一张信息图，其中他们将艺术家描述为 “二手环保主义者”：

“别被二手环保主义者愚弄！#TrenMaya 项目确实在照顾环境”。

在图片中，他们澄清说，除了建立Jaguar Tulum公园和扩大Calakmul自然保护区外，还将种植200,000公顷的树木，并保留18,000公顷的自然保护区。

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