早在石器时代，人类就使用橄榄作为燃料

维也纳，3月24日根据奥地利因斯布鲁克大学植物学研究所领导的一项研究，最早使用橄榄石和橄榄木作为燃料的历史可以追溯到石器时代，特别是大约10万年前，在摩洛哥的大西洋沿岸。 到目前为止，众所周知，种植在大约6,000年前的新石器时代特别受欢迎，但是这项新研究揭示了其在前一时期的用途。 该研究的标题是 “大约100,000年前在非洲首次使用橄榄”，来自多个国家的科学家参与的研究结果已发表在科学杂志《自然植物》上。 在本周四发布的一份声明中，因斯布鲁克大学解释说，这项研究是基于在因斯布鲁克（奥地利）和图卢兹（法国）进行的对2009年和2010年在摩洛哥洞穴中收集的木炭和烧焦碎片的测试进行的分析El Mnasra和El Harhoura的摩洛哥洞穴。 这些洞穴于1956年和1977年被发现，被认为特别有价值，因为它们的发现为非洲人类的进化提供了新的思路。 研究人员发现，发现有81％的种子是野生橄榄，而16％的种子状况不佳，仍然不知道其余3％的植物类型。 对这些测试的分析表明，十万年前，人类先吃了水果（橄榄），然后故意折断骨头以更有效地燃烧它们。 笔记回忆说，破碎和干燥的橄榄坑使您可以在没有过多烟雾的情况下慢火，从而更容易在封闭的空间（例如洞穴中）中烹饪和生活。 在这方面，研究人员无法确认橄榄作为食物的用途，但他们认为确实如此。 因斯布鲁克大学研究协调员兼研究员洛朗·马奎尔（Laurent Marquer）在声明中解释说：“整个橄榄枝有可能被扔进火中，挂在它们上的果实只会燃烧。” 他补充说：“但是，我们必须找到整个原子核而不是许多碎片，所以一切都表明人们先吃掉了它，然后又破坏了它们。”首席 msg/wr/icn