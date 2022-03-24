共有9282万墨西哥人将能够参加协商

墨西哥城，3月23日墨西哥国家选举研究所（INE）周三一致宣布了将在4月10日举行的撤销总统任期协商进程中使用的选民名册和名义选民名单，该协商将为92,823,216人百万公民。 在一次特别会议上，国家统计局主席洛伦佐·科尔多瓦（LorenzoCórdova）表示，宣布这两份文件有效且确认 “证实了国家统计局正在保证选举权的普遍性”。 他指出，每位在名义名单上登记并持有有效证书的公民 “都可以在4月10日参加，就撤销共和国总统的任期自由发表意见，他将有一张选票等着他，等着他在投票时等着他。与他相对应的中心。” 他回忆说，在名义选民名单上登记的公民总数 “我们是能够在4月10日投票的人，并且是计算宪法第35条规定的40％百分比的基础，以便选举结果具有约束力，” 他说。 科尔多瓦认为，墨西哥在登记领域取得的进展 “使我们能够对比今天的选民登记与前民主墨西哥时代使用的选民登记之间的巨大差异。” 他说，关于 “不止一次投票，为了阻止他们投票而被排除在登记册之外的人或正在投票的人死亡” 的故事，由于强大的选举制度使选民名册和名义名单成为其轴心，“过去一直存在，已经从墨西哥的选举组织中消灭了”。 此外，他回忆说，为了促进公民参与撤销程序，INE总理事会批准了在2022年1月1日失效的证书 “可用于此类程序，例如今年的地方选举。” 国家统计局周三通知该机构的投诉和投诉委员会发布了一项针对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的预防措施，以在禁止的时期内传播政府宣传，并促进了撤销的磋商程序。公民的授权。 最近几周，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）批评了国家统计局，他指责国家统计局不想促进撤销授权的磋商。 这次磋商源于 9 月份颁布的《联邦撤销授权法》，引起了争议，因为墨西哥总统本人正在推动该法，因此反对派指责他进行 “永久性的运动” 来动员自己的队伍。首席 jmrg/cpy （照片）