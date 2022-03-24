一名古巴移民在佛罗里达水域的风帆冲浪板上被救出

迈阿密，3月24日当局周四表示，一名乘坐风帆冲浪板穿越佛罗里达海峡的古巴潜水教练在南佛罗里达群岛（美国）附近被救出并转移到医院。 根据联邦机构的一条推文，位于伊斯拉摩拉达的美国海岸警卫队驻地周三救出了这名骑着风帆冲浪板的男子，该男子位于佛罗里达礁岛以南约15英里（24公里）处。 这名男子被当地媒体认定为埃利安·洛佩兹（EliánLopez），“被转移到EMS（紧急医疗服务）接受更高水平的护理。他穿着 #chalecosalvavidas，他有 GPS 和手机，” 海岸警卫队第七区的推文补充说。 正如Local 10等媒体今天发布的那样，洛佩斯是来自古巴马坦萨斯省巴拉德罗市的潜水教练，他决定这次旅行去美国接受医疗护理。 他的堂兄杜尼亚·罗德里格斯在 Change.org 的一份请愿书中写道：“这需要紧急药物治疗，这是他拼命冒生命危险的原因之一。” “阻止埃利安被驱逐到古巴” 的请愿书超过300个签名，旨在赢得500个签名。 根据Univision的说法，据他的亲戚说，埃利安·洛佩兹（EliánLopez）接受了结肠癌的结肠造口术，他离开古巴去美国寻求治疗，这是他在古巴无法接受的治疗。 洛佩斯的堂兄阿拉丁·卡布雷拉（Alaydin Cabrera）在 Facebook 上写道：“他非常脱水，他们把他送往医院，” 洛佩斯的堂兄阿拉丁·卡布雷拉（Alaydin Cabrera）在社交媒体上寻求帮助。 他们写道，卡布雷拉和罗德里格斯是公开呼吁美国移民当局让洛佩兹留在这个国家并 “得到他需要的治疗并最终与妻子和女儿团聚” 的亲戚之一。 Local 10 收集说，海岸警卫队小官马丁·麦克亚当斯说，洛佩兹 “穿着在我们寻找人员时非常必要的安全设备”。首席 jip/emi