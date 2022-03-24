2-1。Bale 确实想要

伦敦，24 日，在皇家马德里自我排斥的 Mar Gareth Bale 打开了他的魔法船，这是他隐藏了很长时间的魔法船，只是和国家队一起掉下来，打进了威尔士（2-1）战胜奥地利的进球，这使他们进入了预选赛季后赛的决赛卡塔尔 2022 年世界杯。 68 年后，威尔士将能够重返世界杯。然后他将用再次证明自己有两张脸的Bale的手进行尝试；一张冷漠的面孔由于背部有些不适而从Classic中抹去，另一张穿着'Red Dragons'T恤打扮的人。 尽管没有参加与巴塞罗那的比赛，也错过了马德里最近历史上最大的羞辱之一，但威尔士人还是前往加的夫，与队友一起训练，开始对阵奥地利。他甚至警告过。“我已经为这场比赛做准备了好几个月了。我已经准备好玩 120 分钟了。” 令人惊讶的是，因为自11月以来，贝尔还没有与 “白人” 打过两场整场比赛。但是威尔士是另一回事。他在肺顶唱威尔士国歌然后去吃奥地利人。 在最初的几分钟里，它似乎缺乏节奏。他没有唱歌的声音。哈里·威尔逊（Harry Wilson）比较冷静，在盒子的边缘开了几枪和犯规，但是当球种在前面时，所有人的目光都瞄准了他。他把球放在了林德纳的左边，稍微向后跟，然后跑了一下。一、二、三、几步。用脚背呼吸、前进和打击。'Folha seca'去广场。进球，触摸盾牌，他在皇家马德里躲避的说法就在加的夫城体育场的一角。 没人记得几分钟前鲍姆加特纳用横杆射门摇动了体育场的木头。这已经是 Bale 的游戏了。 天空体育评论员说：“如今，西班牙报纸一直在写关于贝尔的负面头条新闻，但是当他穿上威尔士衬衫时，他写了自己的头条新闻。” 虽然有人争论贝尔的壮观进球是否是加的夫体育场有史以来最漂亮的成绩，但马德里体育场又有一个惊喜。 下半场开始时，威尔士有一个角球，贝尔在中卫之间偷偷摸摸。这部戏虽然不那么干净，但到达了该地区的中心。本·戴维斯无法控制她在那里，她死了，贝尔把她带进去了。两次触摸，一种用于腾出空间，另一种用于将其交叉到网上。 威尔士人简直不敢相信。周日他们不知道自己能不能参加比赛，四天后，贝尔将他们带入了世界杯的决赛。并非没有痛苦，因为本·戴维斯在自己的门口开了一枪 Sabitzer，然后在最后半小时里加了香料。没有更严重的后果。 自 1954 年瑞士以来，威尔士距离首次重返世界杯还有一场比赛。这是2016年进入欧洲杯半决赛并在去年通过小组赛阶段的一代人的画龙点睛。所有这些都是因为贝尔穿上威尔士球衣时，时光倒流，回到了曾经让世界眼花缭乱的人。 明年 6 月，威尔士将在主场面对苏格兰-乌克兰冠军。 -技术表： 2-威尔士：轩尼诗；安帕杜、罗登、戴维斯、罗伯茨；威尔逊、艾伦、拉姆齐、威廉姆斯；詹姆斯（Johnson，m.88）和贝尔（Mepham，m.93）。 1-奥地利：林德纳；塞瓦尔德、欣特雷格、德拉戈维奇、阿拉巴；施拉格（拉撒路，m.78）、莱默（Kalajdzic，m.56）、莱纳（Gregoritsch，m.89）、鲍姆加特纳（Weiman，m.78）；萨比策和阿瑙托维奇。 进球数：1-0。Bale，m.25、2-0。Bale，m.51 和 2-1。戴维斯，p.p.，m.65。 裁判：Szymon Marciniak（POL）告诫东道主威尔逊（m.60）和威廉姆斯（m.95），访客告诫鲍姆加特纳（m.24）和莱纳（m.88）。 事件：对应于在加的夫城体育场举行的卡塔尔2022年世界杯预选赛季后赛半决赛的比赛。