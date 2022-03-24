121-126:76 人队在没有勒布朗的情况下击败了沉闷的湖人队

洛杉矶（美国），3 月 23 日费城 76 人队本周三在对阵洛杉矶湖人队的比赛中取得了胜利，但洛杉矶湖人队尽管没有勒布朗·詹姆斯表现出非常庄严的形象，并且活着直到最后（121-126）。 乔尔·恩比德（30 分和 10 个篮板）和詹姆斯·哈登（24 分、7 个篮板和 7 次助攻）带领无法脱离记分牌的 76 人队，在这个奢侈的夜晚，泰瑞斯·马克西（21 分和 7 次助攻）和托比亚斯·哈里斯（20 分和 7 个篮板）的贡献至关重要 勒布朗·詹姆斯在最后一刻出局，原因是一些湖人队的膝盖不适，在这种情况下，他们的战斗和比赛方式令人难以接受。 在整个晚上的大部分时间里，德怀特·霍华德（24分和8个篮板）和马利克·蒙克（23分）是湖人出人意料的进攻基准，其中罗素·威斯布鲁克（24分，9个篮板和8个助攻）和卡梅洛·安东尼（20分和7个篮板）也脱颖而出。 76人队仍在为东部季后赛中备受追捧的荣誉名额而战，而湖人队仍然必须承受痛苦才能确保在西方的比赛。 76 人在不明确的情况下占据主导地位 这场比赛以缓慢而沉重的步伐开始，这最初似乎使该领域的一些湖人受益。 斯坦利·约翰逊（Stanley Johnson）是前十二分钟令人惊讶的数字，对于一些湖人来说，他们以 6 比 9 的成绩获得了三分之三的积分，他们利用了可能过于自信的 76 人队。 乔尔·恩比德（Joel Embiid）确实以平常的出色水平（10分）开局，但正是乔治·尼昂（Georges Niang）的三个三分球阻止了一些尚未完全进入比赛的游客。 马利克·蒙克和卡梅洛·安东尼在第二季度延长了湖人队的有价值的演出。 但是 76 人队做出反应只是时间问题。 76人队提高了防守需求并轻松地冲向反击，依靠托比亚斯·哈里斯（Tobias Harris）的第二盘（9分），在半场休息时（52-61）扭转了比分。 看来 76 人只要稍微踩一下加速器就可以炸毁比赛。 对此最感兴趣的是詹姆斯·哈登（James Harden），他在第三季度非常活跃，他为一些在14岁时成功获胜的76人队获得了16分（包括3个三倍）。 但是，湖人队对挑战的反应非常出色。 德怀特·霍华德（该季度获得 10 分）记得自己最好的时光并统治了该地区，马利克·蒙克（也是 10 分）带来了很多新鲜感和速度，罗素·威斯布鲁克和卡梅洛·安东尼完成了湖人队非常丰富的进攻。 因此，14-4的大规模跑步，最终在Wenyen Gabriel的号角上打了一个篮子，这使紫色和金牌玩家在期权完好无损（91-93）的情况下进入了第四季度。 卡梅洛和威斯布鲁克指挥了湖人队的进攻，但托比亚斯·哈里斯和迪安德烈·乔丹在等待恩比德和哈登重返球场的同时设法提高了 76 人队的领先优势（100-107，时钟为7.32）。 湖人坚持说，这次是他们令人惊讶的明星二人组 Monk-Howard，但是泰瑞斯·马克西连续 5 分让他们的事情变得更加艰难（105-114 还剩 3.23）。 偷走哈登后，当地人只有 6 分，还剩 2 分钟，4 点积分在 32 秒内被放在威斯布鲁克篮子后面。 但是 76 人队终于在罚球中结束了对一些湖人的胜利，他们本来可以让勒布朗获得如此紧张的结果。 大卫·维拉弗兰卡