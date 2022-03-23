泽伦斯基将于周四在瑞典议会发表电子讲话

哥本哈根，3月23日，该机构今天报道，乌克兰总统沃洛德米尔·泽林斯基将于周四在瑞典议会进行远程讲话，这是其虚拟巡回演出的新任命，以争取对俄罗斯的支持。 乌克兰总统的讲话将在为特殊场合保留的瑞典一院制议会（Riksdagen）全体会议厅播出。 “我很荣幸乌克兰总统想在战争正在进行的情况下向议会讲话。议会已经批准了对乌克兰的独特支持举措，并继续支持该国争取自由的斗争，” 该机构主席安德烈亚斯·诺伦在一份声明中说。 泽伦斯基通过视频链接与美国、英国、德国、加拿大、意大利和以色列等国的议会进行了交谈。 他在今天在日本众议院的最后一次讲话中指出，国际社会对俄罗斯施加压力 “将有助于恢复和平”。 作为欧洲联盟（欧盟）成员国，瑞典除了宣布增加国防预算外，还支持对俄罗斯的经济制裁，并向乌克兰提供军事武器，这违背了其不向冲突国家发送武器的惯常政策。 但是，少数派瑞典社会民主党政府拒绝改变瑞典社会民主党政府与北约的关系，它是北约的盟友，但不是其成员。 反对党领袖保守派乌尔夫·克里斯特森（Ulf Kristersson）宣布，如果他的政党在9月的立法选举中获胜并且议会多数赞成，他将申请加入联盟。首席 alc/jam/jgb