“随身携带”：PAN在AIFA就职后向国家统计局谴责AMLO违反了选举禁令

国家行动党（PAN）向国家选举研究所（INE）提出了针对总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）的投诉，指控他在费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）落成典礼期间违反了选举禁令。

根据 PAN在选举机构总理事会的代表维克多·雨果·桑多·萨维德拉（Victor Hugo Sondón Saavedra）的说法，在机场落成之前，联邦总统举行了新闻发布会，传播了政府的宣传和不当的个性化宣传。他补充说：“正如媒体所记录的那样，尽管行政首长承诺不这样做，但一切都被带走了。”

他补充说，应征官员洛佩斯·奥夫拉多尔总统宣布了道路，交通，基础设施和机场的建设，他暗示了他的政府所取得的成就，“违反了法律和宪法”。

PAN 重申，他将要求选举机构实施预防措施和预防性保护（照片：Presidence9

他还表示，在传统的上午会议上，首席执行官非法推动了各种工作，主要是在瓦哈卡州和金塔纳罗奥州，这些工程即将进行或已经在进行中。

尽管如此，帕尼斯塔重申，他将要求对选举机构采取预防措施和预防性保护，因为禁止政府实体在选举结束时进行政府宣传的禁令仍然完全有效。

“尽管如此，面对如此多的违反宪法和法律的证据，我们再次抱怨行政首长要求采取预防措施和预防性保护。我们希望国家统计局能够对我们的投诉作出迅速而积极的回应，以便一方面记录在案的是，国家行动组织继续为尊重法律而奋斗；另一方面，可以证实总统及其政府一再系统地坚持违反了宪法和法律。” 被判刑。

这位钢琴家说，在传统的早间会议上，总统非法宣传了各种作品（照片：总统府、AIFA/Sedena 和 Twitter/ @TrenMayaMX）

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）总统在费利佩·安赫莱斯国际机场主持安全内阁会议和上午的新闻发布会时，申明新的机场综合体是该国的一流资产，可以通过遗嘱的总和来实现。

他说：“完成了，你可以到达城市任何地方的机场（...），它将被移交给墨西哥人民，因为这是人民的工作，由工人建造，为了国家的利益。”

行政长官在致辞中回顾说，他于2019年4月24日宣布开始建设其政府的旗舰工程，“3月21日，第四次转型政府履行了开始运作的承诺。”

AMLO强调，机场综合体周围的城市正在推动一项全面的城市发展计划（照片：Presidence）

他还强调，机场综合体周围的城市正在推动一项全面的城市发展计划。

“我们正在投资。（...）我们不是在建造一个机场，就好像我们在建造一个岛屿一样，那里的一切都是现代的，但是周围的人们甚至缺少最重要的机场，事实并非如此。他强调说，周围的城市正在得到照顾。

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