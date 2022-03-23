会是普京在意大利造船厂的神秘超级游艇吗？

位于意大利托斯卡纳海岸外造船厂的豪华超级游艇 “Scheherazade” 被笼罩在神秘之中，因为它可能属于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

自2月下旬俄罗斯入侵乌克兰以来，已经在欧洲扣押了几艘属于俄罗斯巨头的游艇，但如果发现它属于俄罗斯领导人，没收 “Shererazade” 无疑将是一个巨大的打击。

这艘140米长的游艇价值7亿美元，位于神奇的托斯卡纳的豪华海滨度假胜地马萨附近的干船坞上，距离著名的大理石采石场卡拉拉和马尔米堡（Forte dei Marmi）仅几公里，而马尔米堡是俄罗斯亿万富翁最喜欢的目的地之一。

AFPTV的一名记者周三表示，在意大利海洋集团的造船厂进行了几个月的维护，几乎不可能接近该船，船上也没有发现任何动向。

对于 83 岁的养老金领取者切萨雷·库库尼亚来说，他的存在引起了好奇心。“我们不知道主人是谁。他当然不是一个穷人。可能是普京，” 他在木板路上行走时说。

一位接近此案的消息人士告诉法新社，意大利金融警察展开了调查，以澄清这艘游艇是否属于任何俄罗斯商人，甚至属于普京总统本人，普京总统的结论将在未来几天内公布。

“我们正处于深化阶段，总的来说是最复杂的。我们研究了会议记录。同一消息来源解释说，归属船只的 “所有权” 并不总是那么容易，尤其是在许多情况下，它们都是以船长的名义命名的，这使得很难确定真正的所有者或受益人。

根据SuperYachtFan页面的管理员的说法，该游艇于2020年在德国造船厂Lürssen制造，有两个直升机平台，一个游泳池，一个电影院和一个反无人机电池，他们以专门从事调查的记者身份出现。

据新闻界报道，悬挂开曼群岛旗帜的 “Scheherazade” 属于一家在马绍尔群岛注册的公司。被囚禁的俄罗斯持不同政见者阿列克谢·纳瓦尼的团队在周一在YouTube上发布的视频中透露，它的船长是英国人，但其余船员是俄罗斯人，他们在视频中将超级游艇的所有权归因于弗拉基米尔·普京。

据他们说，机组人员中有几名成员属于负责保护俄罗斯重要人物的机构 FSO。

对于《纽约时报》，美国当局掌握了将俄罗斯总统与这艘豪华船联系起来的材料，该船于2020年和2021年两次前往黑海沿岸的沿海城市索契。

意大利海洋集团公司保证，这一切都是错误的。他在一份声明中回应说：“'Scheherazade'的所有权不能归因于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，” 他援引 “他掌握的文件和主管当局进行的检查的结果”。

-船员变更-

“Scheherazade” 号船长在接受《纽约时报》采访时声称，尽管他拒绝透露船东的姓名，但他从未见过俄罗斯总统，因为他有维持储备金的合同义务。

最近几天，无论是偶然还是绝望的演习，全体船员都被替换了。

“机组人员完全由俄罗斯人组成。突然之间，全体船员都被英国国民取代，” 马萨CGIL工会联合会秘书长保罗·戈扎尼告诉法新社记者。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周二在意大利议会发表讲话时呼吁意大利进一步制裁在意大利度假的俄罗斯亿万富翁。

“我们必须冻结他们的财产、账户、游艇，从'Scheherezade'船到最小的船。我们必须冻结所有有权在俄罗斯做出决策的人的资产，” 他哭着说。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，由于欧盟决定的制裁，意大利已没收了超过8亿欧元（近9亿美元）属于寡头的资产。

其中包括亿万富翁煤炭和化肥大亨安德烈·梅尔尼琴科（Andrei Melnichenko）建造的 5.3 亿欧元（5.8 亿美元）的游艇 “Sailing Yacht A”。

意大利还没收了属于阿列克谢·莫达绍夫的6500万欧元（7100万美元）游艇 “Lady M Yacht”，该游艇被认为与弗拉基米尔·普京关系密切。

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