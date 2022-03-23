WikiLeaks 创始人在监狱里嫁给前律师

澳大利亚人朱利安·阿桑奇和他的未婚妻南非律师斯特拉·莫里斯周三在英国一所高度安全监狱结婚，维基解密创始人自2019年在厄瓜多尔驻伦敦大使馆被捕以来一直被关押在那里。

50 岁的阿桑奇正在尽一切努力不被引渡到美国，美国想审判他公布数十万份秘密文件，其中许多文件揭示了美军在伊拉克和阿富汗的虐待行为。

上周，英国最高法院否认了他对投降提出上诉的可能性，英国内政部长普里蒂·帕特尔现在拥有最终决定权。

在澳大利亚人作为难民在伦敦的厄瓜多尔使馆生活的近七年中，阿桑奇和莫里斯秘密生了两个孩子。2019年4月，列宁·莫雷诺总统撤回了他的前任拉斐尔·科雷亚在2012年给予他的保护，他被捕。

11月，他们宣布订婚，并获准在首都南部的贝尔马什监狱结婚。

根据其支助平台，联络将由一名民事登记官负责，只有四名来宾和两名证人出席。

新娘礼服是一位年轻的律师，于2011年加入阿桑奇的辩护人团队，由80岁的传奇英国创作者薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）设计，他长期以来一直支持阿桑奇的事业。

澳大利亚人将穿苏格兰短裙，向他的祖先致敬。

-耗尽 “所有资源”-

仪式结束后，客人必须立即离开，但数十名支持者计划聚集在监狱前，要求捐款以支付法律费用而不是礼物的莫里斯将在那里切结婚蛋糕并发表演讲。

阿桑奇已成为新闻自由倡导者的主力军，他们指责华盛顿试图压制相关的安全信息。但是美国当局声称，他不是记者，而是计算机黑客，在没有事先编辑的情况下发布整份文件，从而危及许多线人的生命。

如果在美国被判犯有间谍罪，阿桑奇可能会被判处 175 年徒刑。

在西班牙前法官巴尔塔萨·加尔松（Baltasar Garzón）的协调下，他的辩护辩称，如果他暴露于美国监狱系统，他可能会自杀。起初，他成功地让英国司法部门证明他是对的。

但这位美国高管提出了上诉，并说服了法官，他将被关押在良好的条件下，得到适当的心理治疗，并获得了投降的批准。

加尔松说：“我们将用尽所有国家和国际资源来捍卫那些没有犯罪、因捍卫言论自由和获取信息而英勇而勇敢地抵制迫害超过十一年的人，” 加尔松说，他反对引渡的斗争可能不会就此结束。

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