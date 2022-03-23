视频：随着迭戈·瓦洛耶斯的进球，塔勒雷斯赢得了职业联赛杯的首场胜利

在卡塔赫纳前锋迭戈·瓦洛耶斯的帮助下，塔勒雷斯·德·科尔多瓦在本届阿根廷职业联赛杯的主场比赛中获得了前三分。

在马里奥·阿尔贝托·肯佩斯体育场，塔勒雷斯·德·科尔多瓦在阿根廷甲级联赛第一区的第 7 场比赛中以 2-1 击败戈多伊·克鲁兹。T 利用了伊格纳西奥·门德斯 25 英尺的进球，尽管乌拉圭前锋萨洛蒙·罗德里格斯在第 40 分钟并列了这次访问，但迭戈·瓦洛耶斯在 77 英尺处出现以扭转行动，并在比赛结束时让他的球队处于领先地位。

这位 25 岁的玻利维亚进攻者这次没有被教练雷纳尔多·鲁埃达召集在前往 2022 年卡塔尔对阵玻利维亚和委内瑞拉的最后两场 Conmebol 预选赛中穿哥伦比亚队球衣，但在他之后的一年中连续第二个进球将在3月16日举行的2022年阿根廷杯第30场决赛中进入圭梅斯俱乐部。

Valoyes的这个进球意味着塔勒雷斯在职业联赛杯中的首场胜利，并让他脱颖而出，因为他以2分在1区排名第14位，现在他排名第12位，增加了5个单位。

科尔多瓦队目前的介绍信是三个进球，六个对阵和四次失利，两次平局和一场胜利的记录，除了瓦洛耶斯之外，哥伦比亚足球运动员拉斐尔·佩雷斯和埃默森·巴塔拉也参加了比赛。

这是哥伦比亚人对科尔多瓦决赛 2-1 的定义，此前在收到队友克里斯蒂安·奥利瓦的过滤传球后，首先故意确定了守门员胡安·埃斯皮诺拉最近的岗位的权利：

参与的另外两个目标也是如此：

伊格纳西奥·门德斯（Min.25′), 由赫克托·费尔托利协助.这位阿根廷中场球员在获得角球中锋后的头球：

萨洛蒙·罗德里格斯（Min. 40′），由佛朗哥·内格里助攻。在部分哨声之前，在球场左侧收到十字架的乌拉圭公羊的 Headbutt：

应该指出的是，在教练哈维尔·马塞洛·甘多尔菲于3月22日提出的 4-2-3-1 计划中，瓦洛耶斯是卡塔赫纳中后卫拉斐尔·佩雷斯的初始选手。

佩雷斯在第 90 分钟开始比赛，而瓦洛耶斯在第 88 分钟离开场地进入中场球员克里斯蒂安·卢杜埃纳，以确保主场的结果。

瓦洛耶斯在2月1日与哥伦比亚国家队对阵阿根廷的比赛中以1比0击败阿尔比塞莱斯特的比赛中参加了阿根廷上半场比赛的七个日期中的三个比赛。凭借理想的连续性，他希望继续改善自己的记录，以恢复使自己成为最佳球员的水平阿根廷本赛季的外国足球运动员，就像在2021年职业足球联赛中发生的那样。

现在，塔勒雷斯正准备在2022年Conmebol Libertadores杯的小组赛中首次亮相，尽管其对手在3月25日星期五即将举行的抽签中广为人知，但它在国内联赛中有7场待决比赛，在2022年阿根廷杯中至少还有一场。

4月3日星期日，塔勒雷斯将在联赛杯的第8天访问 Gimnasia y Esgrima La Plat a，同时它将为阿根廷杯进行单场比赛，对阵查科永远的日期尚未确定。

继续阅读：

一旦卡尔达斯在对阵 Deportes Tolima 的比赛中保存了一分和不败的主场