委内瑞拉将他的移民经历带到美国剧院

纽约（美联社）— 最好的灵感可以是你自己。这就是委内瑞拉歌手兼舞蹈演员米格尔·安杰洛（Miggel Anggelo）所相信的，他的新舞蹈和戏剧剧以自己在美国移民的历史为基础。

结果是 “带口音的英语”，这是由这位作曲家兼反男高音创作的 “表演” 作品，将于 4 月 1 日在华盛顿和 11 月在纽约林肯中心与 10 位舞者一起演出。

“这是我的故事，但与此同时，历史是普遍的。这可能是任何人的故事。例如，80％ 的舞者（在剧中）是移民，” 安杰洛说，他的真名是米格尔·安杰洛·平托·马丁内斯。

在他的展览中，这位 49 岁的艺术家扮演一只抵达纽约的毛毛虫，质疑自己的身份以及成为蝴蝶的可能性。这个故事讲述了移民的生活，他们必须努力工作，但可以在新国家取得成功。

在 “带口音的英语” 中，Anggelo在跳舞的同时用英语唱歌，与其他舞者混在一起，从而展示了毛毛虫的历史以及它在旅途中遇到的障碍。该剧由华盛顿表演艺术团主办，将在美国首都的GALA西班牙剧院上映。

“我做过古典芭蕾舞，但我总是说 '为什么芭蕾舞中没有文字？总有一天我会做一些与舞蹈有关的事情，但我要发短信然后在上面放音乐，'” 这位艺术家说。

Angelo出生于委内瑞拉的巴伦西亚，从小就想成为一名艺术家。年轻时，他试镜了一套来到委内瑞拉并担任主角的百老汇音乐剧《匹诺曹》。那就是他开始唱歌的地方。

在经历了加拉加斯的几家剧院公司之后，他利用祖父是德国人的事实去了德国。在那里，他获得了在科隆上歌唱课的奖学金。1990年代末，在委内瑞拉度假时，他参加了 “Fama El Musical” 的试镜，他在整个拉丁美洲巡回演出了两年多。

巡演在阿根廷结束，Anggelo在那里呆了四年，直到2001年所谓的 “游戏围栏” 抵达该国，或由于严重危机而限制现金提取，然后返回委内瑞拉。但他的梦想是在美国工作。

2002年，他以旅游签证抵达该国，后来获得了艺术家签证，他的职业生涯专注于戏剧和唱歌，并在国务院的主持下两次俄罗斯之旅中担任文化专员。此外，他还发行了两张音乐专辑：《马蒂斯在哪里》（2012 年）和《La Casa Azul》（2015 年）。

“带口音的英语” 是安杰洛的第三张音乐专辑诞生的，最终成为委内瑞拉人和墨西哥人海梅·洛萨诺（Jaime Lozano）在混合舞蹈和戏剧中捕捉到的移民故事。洛萨诺为 “表演” 共同创作了音乐和歌词，并接管了音乐方向。

该节目对安杰洛特别重要，因为他刚刚获得美国公民身份。

这位艺术家说：“（'带口音的英语'）代表着我为安全、幸福和自尊而奋斗，并且发现在美国我可以称这个国家为 “我的家”。”