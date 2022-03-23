Twitter 已经允许从 iOS 操作系统创建 GIF

适用于 iOS 的 Twitter 应用程序希望让人们更轻松地分享他们的 自己的 GIF。该应用程序的最新版本现在允许您使用相机进行动画处理，而无需离开社交网络。毫无疑问，忠实的用户面临的附加组件并不是革命性的，但它被认为非常有用。

应该记住，GIF已成为Twitter上非常流行的反应方法。它们可以在我们的推文、回复或引用第三方帖子时使用。实际上，该平台允许您从大型目录中选择动画， 但它希望更进一步。

Twitter知道，在许多情况下，人们表达自己的方式莫过于通过自己的GIF，这就是为什么它决定集成在iOS上创建它们的选项的原因。最重要的是，这是一个非常简单的过程。

你怎么能在推特上创建 GIF

正如通过Twitter支持发布的那样，要制作动画，您只需点击相机图标并访问 GIF选项，该选项显示在传统视频捕获和录制旁边。

创建后，用户可以对其进行预览以验证最终结果是否为所需结果；如果是这样，则可以将其直接插入到推文或回复中。否则，如果您对最终版本不满意，可以再次完成。

Twitter 不断向应用程序添加功能

随着从iOS创建GIF的出现，Twitter在将新功能集成到其移动应用程序中方面向前迈出了新的一步。但是，尚不清楚此特定功能何时会出现在 Android 设备的版本中；但不必担心，很可能很快会有更多新闻。

最近，该社交网络一直在整合其他功能，以进一步改善用户体验。例如，在2月，宣布了 “不喜欢” 按钮的扩展；它允许你以最好的 Reddit 风格选择退出对我们推文的回复，以便Twitter知道他们可能会被发现令人反感或用户确实如此不喜欢。

这个想法是，它充当用户与平台之间的反馈，而不是人与人之间的互动模式。对于后者，应该记住，该公司正在努力实施不同类型的响应，例如在 Facebook 上使用的响应。

Twitter 上的 “不喜欢” 按钮。（照片：wwWhat's New）

最近在Twitter上发布的另一项功能是允许您从录制的空白处修剪长达30秒的剪辑。就像创建 GIF 一样，它仅限于 iOS 应用程序用户，至少目前是如此。

“正如Twitter发言人之一Jose ph J. Núñez 在向媒体发布的声明中宣布的那样，社交网络呈现了这种新颖性，目前仅适用于 “某些iOS用户”。

同样重要的是要提及的是，在负面用户评论之后，社交网络已经逆转了时间轴（时间轴）的更改。因此，在尝试将主屏幕分为两个屏幕之后，Twitter允许我们重新选择经典的时间顺序模式：一个是按算法排序的推文，另一个是最新的帖子。

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