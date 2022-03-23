Trae Young 以 45 分战胜纽约尼克斯队点亮麦迪逊广场花园

控球后卫特雷·杨周二以 45 分点亮了麦迪逊广场花园，带领他的亚特兰大老鹰队在 NBA 当天的四场比赛之一客场战胜纽约尼克斯队 117-111。

自去年季后赛以来，杨在传奇的纽约装置的第一场比赛中为自己的表现增加了八次助攻。

Star Young 拿下了七个三分球（21 分），其中一个以 2:54 的比分将比赛并列 105 分。然后，他协助塞尔维亚人波格丹·博格达诺维奇取得三分球领先优势，德安德烈·亨特又打出三分球，以 11-0 的连胜纪录，并在还剩 1:04 分钟的时间内将 113-105 放在棋盘上。

塞尔维亚人博格达诺维奇为在东部联盟中排名第十的老鹰队增加了 32 分，创下了赛季最高水平。

卡纳斯特罗 R.J. Barrett 为尼克斯队赢得了 28 分和 13 个篮板，尼克斯队跌至 30-42，以确保他们在过去九个赛季中的第八个失利赛季。

纽约队唯一的获胜纪录是上赛季他们以41-31的比分赢得东部联盟第四张季后赛门票的时候。然后他们在第一轮的五场比赛中落入了老鹰队。

亚历克·伯克斯为尼克斯队赢得了 21 分，由于右股四头肌腱疼痛，他在没有朱利叶斯·兰德尔的情况下参加比赛。

第一盘比赛结束后，尼克斯队以 34-30 获胜，但老鹰队在半场休息时以 64-58 的优势领先。第二季度，博格达诺维奇获得 15 分，杨获得 13 分。

-Giannis 惩罚公牛队-

在密尔沃基，希腊球星 Giannis Antetokounmpo 在重返行动后以 25 分和高达 17 个篮板结束比赛，冠军雄鹿队以 126-98 的击败扩大了他们最近对芝加哥公牛队的统治地位。

由于右膝疼痛，Anetokounmpo 周六在明尼苏达州错过了雄鹿队 138-119 的失利。

现在，密尔沃基在没有全明星前锋克里斯·米德尔顿的情况下参加比赛，后者正在处理左手腕疼痛。

雄鹿队教练迈克·布登霍尔泽在赛前谈到米德尔顿时说：“他在明尼苏达州的比赛中摔倒了，他非常酸痛和僵硬，所以我们检查了一下。”

教练补充说：“我们觉得这是短期的，但一两天后我们会看看感觉如何。”

Jrue Holiday 获得了 27 分，这是本场比赛的最高积分，还有 7 次助攻，因为雄鹿队在对阵公牛队的最后 16 场比赛中第 15 次获胜，包括本赛季的所有三场比赛。

在此期间，公牛队唯一的胜利是在 2019-20 常规赛结束时，雄鹿队休息了首发球员，因为他们确信当时东部联盟季后赛获得第三颗种子。

古巴裔美国人布鲁克·洛佩兹自本赛季开始以来首次作为首发球员开始后，在 24 分钟内为密尔沃基赢得了 10 分和 6 个篮板。由于背部受伤需要手术，古巴人在过去三场比赛中缺席了 67 场比赛，因此在雄鹿队的替补席上脱颖而出。

瑞士人尼古拉·武切维奇为公牛队赢得了 22 分，公牛队在 113-99 击败多伦多猛龙队后的一天晚上开启了五场巡回赛。DeMar DeRoZan 和 Zach LaVine 各为芝加哥增加了 21 点积分。

-周二在 NBA 的结果：

奥兰多 a 金州 94-90

密尔沃基 a 芝加哥 126-98

-危在旦夕：

丹佛 vs 洛杉矶快船队

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