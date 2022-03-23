充分利用 Discord 的五大秘诀

23-03-2021 Imagen oficial de Discord POLITICA DISCORD

Discord 是游戏世界中最常用的通信应用程序之一。它是免费的，它不仅允许你聊天或交谈，而且你可以创建社区，添加机器人，一旦你学会了如何使用它，你就可以从中受益匪浅。

1.搜索服务器或创建服务器

开始使用 Discord 的第一步是搜索要加入的服务器。他们每个人的工作方式都像一个不同的IRC（一种实时通信协议），它有自己的成员，管理员和频道。此外，这些社区有自己的运作规则。要查找可用的服务器，您可以浏览 Disc ord.org、Discord.me 和 DiscordServers.com 等页面。

另一种选择是创建自己的服务器。为此，请转到左侧的列，在该列中可以看到所连接的服务器，然后按加号 (+) 并转到 “创建服务器” 选项。

2。设置安全参数

Discord 允许你设置不同的安全标准

与任何其他帐户一样，建议建立某些标准来保护安全和隐私。因此，建议使用强密码并设置身份验证的第二个因素。为此，您必须在浏览器中输入螺母图标，或者在移动设备上单击个人资料图像，然后转到 “我的帐户” 或 “我的帐户” 选项。也可以从那里管理被屏蔽的用户。

在设置菜单的 “隐私和安全” 部分中，用户还可以设置谁可以直接向他添加或写信。

3.设置仅用于语音通信的频道

可以对频道进行配置，使通信仅用于语音通信，而不是用于打字。这样，用户只能通过说话而不是通过文字进行交流，如果在游戏中用作交流手段，这将非常有用。

如果选择此选项，则频道名称旁边将出现一个扬声器图标。应该记住，Discord还允许您进行视频通话，通过视频通话可以添加此选项。实际上，由于此选项为虚拟交互增添了有趣的层次，因此它也可用于不同的工作环境以及远程制作广播节目的用户。

4.使用机器人

通过链接可以轻松添加机器人

该平台允许您添加机器人，例如 Telegram。这些系统允许您自动执行并优化渠道内的许多功能。要搜索机器人，您可以转到 Discord 机器人列表或 Discord 上的机器人等页面。选择所需的机器人后，将通过指向服务器的链接将其添加。

5。显示正在播放的内容

Discord允许您在个人资料中显示正在玩的游戏。为此，必须在 “用户设置” 中启用 “活动状态” 选项。这样，系统将自动显示正在播放的标题。如果这没有自动反映出来，那么你必须按显示 “添加” 的位置并添加相关游戏的名称。

Discord允许您将服务与其他帐户关联

关于Discord的另一个有趣之处在于，它允许您将服务与Twitch，Facebook，Spotify等上的其他帐户连接要激活此选项，您还必须输入 “用户设置”，然后转到 “连接” 或 “连接” 选项。然后将打开一个窗口，要求用户授权 Discord 访问这些关联帐户工作所需的数据。

继续阅读：



























