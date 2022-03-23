阿根廷的Ómicron BA.2亚变异体的病例更多，疫苗接种率下降

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

自2月下半月以来，Ómicron一直是阿根廷传播的冠状病毒的唯一变种。没有更多的人使用了 Delta、Gamma、Alpha 和 Lambda 变体的 COVID-19。都是 Omicron。大多数人获得了次世系 BA.1。 但是 Anlis/Malbrán Institute 的最新基因组监测报告说，他们已经发现了更多的 BA.2 感染患者，这种亚血统导致欧洲 COVID-19 病例激增。

自去年1月以来，马尔布兰的研究人员已经分析了23989个样本，以鉴定冠状病毒变异。它们通过基因组测序和RT-PCR筛选进行研究。截至3月，已检测到27例Ómicron BA.2变异病例。27人中有9人有国际旅行史，18起案件正在调查中。

有国际旅行史的病例来自巴西、乌拉圭、多米尼加共和国、瑞士和西班牙。病例的居住省份为布宜诺斯艾利斯市（8例）和布宜诺斯艾利斯省（1例）。18起案件正在调查之中：18起案件中有12起住在布宜诺斯艾利斯市，5起在布宜诺斯艾利斯省，1起住在圣达菲。

Ómicron变体的BA.2子链比阿根廷盛行的另一种变体的传播能力高30％。（盖蒂图片社）

根据在丹麦进行的研究，可以知道，与BA.1相比，BA.2的子血统更容易传播。它的传播能力比其他子血统高 30％。在英国，英国卫生安全局估计，亚变异BA.2的增长速度比BA快80％。

秋天的季节已经到来。阿根廷 BA.2 子分类的缓慢进展为 COVID-19 病例再次增加开辟了可能性。自1月下半月以来，全国曲线一直在下降。根据国家卫生部系统的病例负担，在过去的14天中，全国确诊病例下降了29％。

但是，数据可能会被扭曲，因为最近有前几个月的 COVID-19 病例。“如果我们在出现症状之日考虑COVID-19，那么在布宜诺斯艾利斯市，病例并不会下降：平均每100,000名居民中有80例病例。赫林汉姆国立大学物理学博士兼疫情数据分析师豪尔赫·阿里亚加告诉 Infoba e，在布宜诺斯艾利斯省，他们上涨了几天，但会下降。

自1月底和3月以来，重症监护室的床位占用率持续下降。但是，如果考虑到每周平均值，上周的每日住院人数将增加10％。自3月9日以来，根据数据上传日期，每周平均死亡人数不到60人。

2022年3月，每周剂量施用量开始与去年 4 月的水平相似，当时这一浪潮是由 Gamma/EFE/Juan Ignacio Roncoroni 变种产生的

同时，针对 COVID-19 的疫苗接种速度继续直线下降。全国各地的疫苗接种机构都提供剂量以完成主要时间表，接受第三次加强剂量，第四剂仅适用于接受国药控股和免疫功能低下的人。2022年3月，每周剂量施用量与去年4月的水平相似，当时由伽玛变异引起的浪潮发生。自2月最后一周以来，仅使用了559,889剂疫苗。接下来的一周，它增加到714,225剂，上周施用了640,513剂。

阿根廷的 COVID-19 疫苗接种计划于 2020 年 12 月 29 日开始。当时，计划只为2400万属于并发症和基本人员风险最高的人群接种疫苗。但是自6月以来，它已扩展到没有危险因素的成年人。在8月，它被添加到青少年中，从10月开始增加到3至11岁的女孩和男孩。

在Ómicron浪潮的背景下，自12月下半月以来，疫苗的使用量在两周内增长了126％。但是，自1月份以来这一浪潮的逆转，由于感染了COVID-19，以及人们对低风险的看法等因素而推迟了申请，导致疫苗接种依从性降低。77％的应用是额外剂量或加强剂量。

来自阿根廷呼吸医学协会的传染病学家亚历杭德罗·奇里诺斯（Alejandro Chirinos）评论说：“疫情的泡腾以及 COVID-19 病例的减少意味着现在有些人已经放松了，还没有去接种疫苗。但是我们强调，他们将完成主要时间表，或者接受与每个剂量相对应的额外剂量或加强剂量。”

“流感病毒正在传播，有些人认为冠状病毒大流行已经结束。但是，事实并非如此，” 安吉拉·詹蒂莱博士警告说（照片：Franco Fafasuli）

对于阿根廷儿科学会和国家疫苗安全委员会的Angela Gentile博士来说， “这三剂对Ómicron的有效性都很高。但是，尽管有剂量，但现在仍有一些障碍减缓了疫苗接种的步伐。流感病毒正在传播，有些人认为冠状病毒大流行已经结束。但是，事实并非如此：冠状病毒继续在阿根廷传播。 需要在公园和其他人们居住的地方提供疫苗接种。”

阿根廷传染病学会的传染病学家莱达·古齐（Leda Guzzi）认为 “人们对 COVID-19 风险的认识已经消失。但是，面对不同的Ómicron子系，作为第三剂的额外剂量或加强剂量是防止住院和死亡的关键。”对于来自国家免疫委员会的安德里亚·乌博尔迪（Andrea Uboldi）来说，四月份可能会再次增加疫苗的使用量，因为一月份感染了 COVID-19 的人不得不推迟加强剂量。

世界各地也在争论向普通人群使用第四剂疫苗的可能性。美国、智利、丹麦、德国、瑞典和英国将第二剂加强剂量限制在免疫抑制者身上。但是本周，英国将申请范围扩大到疗养院的居民、75岁以上的居民和12岁以上免疫抑制者。这项措施是在该国病例激增之后采取的，70岁以上人群的感染率创历史新高。在韩国，随着老年人感染人数的增加，建议疗养院和养老院的居民和工作人员以及免疫抑制者服用第四剂。

在以色列，第四剂用于最脆弱的人群/档案

以色列是第一个更广泛地使用第四剂药物的国家。它从 7 月开始分发第三剂，自 1 月以来，任何医护人员、免疫力低下或 60 岁以上的人都可以接受第四剂。

在阿根廷，尚未决定向普通民众注射第四剂。根据国家卫生部长卡拉·维佐蒂（Carla Vizzotti）的说法，在与阿根廷科学新闻网络的一次会议上，将与国家免疫委员会进行评估，该评估将考虑到流行病学情况以及不同的人群。 他说：“这不是数学。”他澄清说，阿根廷的情况与智利和乌拉圭的情况不同，因为这些国家使用了Sinovac疫苗，这种疫苗提供的保护较少，然后使用加强剂量来增加对住院和死亡的保护。

关于第四剂，古齐博士今天告诉 Infobae，“仍然没有确凿的科学证据表明将其应用于普通人群的好处。众所周知，这三剂确实可以起到保护作用。第四剂产生的抗体略有增加。但是，在普通人群中表明这一点并不重要。可能需要更多的证据。针对不同冠状病毒变种的新疫苗的可用性可能是一个理想的情况。但是，如果没有发生这种情况，也许你需要在抗体下降时使用增强剂。请记住，一切都是动态的，一切都可以改变。”

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