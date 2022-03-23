学区呼吁采取举措遏制食物浪费

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

经济发展部的波哥大市长办公室刚刚发起了一项呼吁，征集旨在表明其对减少粮食损失和浪费（PDA）的贡献的举措的提案。

该呼吁面向能够提出食物使用想法的自然人和/或法人，这些想法尚未商业化，可用于技术转型或生物能源或堆肥的生成；以及那些使用捐赠的食物进行贡献的个人或群体社区的粮食和营养安全（FNS）。

总共将从以下三个类别中选择10项举措：

a) 技术转型：选择了一些项目，这些项目展示了减少PDA的战略，将食品作为主要原料，将其转化为适合人类消费的新产品（蜜饯、脱水产品、纸浆等）。

这些必须是创新的解决方案，表明他们一直在研究与该类别相关的替代品的时间超过或等于六个月，这种替代方案具有成本效益，并已在食品行业的法律和监管准则中制定（除其他外）。

此类别旨在将粮食用于社会用途的社区，公司或实体从农民或农民直接与消费者联系起来。

b）循环经济（Bioenergy and Compost）：十项举措中的两项将被选入该类别，并展示了对PDA的适当管理，这些PDA将以不同形式用于生产和转换，无论是作为燃料还是能源生产，都取得了成功的结果。投标人必须证明在该类别中工作了一年，并且必须证明他们已经有与该类别相关的结果。

c) 粮食安全：这是一种社会性质的类别，自然人通过决定为波哥大市的弱势人口烹饪、生产和/或提供健康食品，集中精力为粮食和营养安全做出贡献。

通话的要求是什么？

参加这一呼吁是公开和免费的，预计来自公共和私营部门的自然人和法人均可参加。

通话分为两个阶段：注册和生成三分钟的视频，分享你的倡议。

必须满足以下要求：

- 成年年龄（18岁）

- 哥伦比亚国籍。

- 仅位于波哥大市及其城镇。

- 拟议的倡议不应与SDDE先前规定的任何倡议进程挂钩。

- 参与者提供的信息必须开放供免费使用，其作者身份必须免除参与实体或团体的任何错误。

- 用结果证明该倡议的先前运作情况（a类和b类为6个月，c类为1年）。

- 类别a和b必须证明从PDA获得的商品是可行的，无论它属于哪个类别。

- 对于侧重于生物能源和堆肥（C类）的举措，它必须展示出活跃的可行产品和社区工作。

所提出的举措可以如下领导：

*由认可或合法组建的组织发起的A类和c类举措，即这些类别的举措必须证明行之有效。

*自然人提出的b类举措，并有实施该倡议的证据。

提案必须通过此表格进行注册。

注册电话后，感兴趣的各方应将三分钟的视频发送到 conv633bog@gmail.com，展示他们的工作、设施（如果适用）、社区对你的倡议的认可、对减少PDA的影响以及原因你认为你应该成为电话会议的受益者吗（除其他外）。

要了解完整的规则，您可以在此处访问。

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