武装部队保证，俄罗斯秘密地从白俄罗斯动员军事装备

This handout image grab taken and released by the Russian Defence Ministry on January 6, 2021 shows Russian paratroopers boarding a military cargo plane to depart to Kazakhstan as a peacekeeping force at the Chkalovsky airport, outside Moscow. - A Moscow-led military alliance dispatched troops to help quell mounting unrest in Kazakhstan as police said dozens were killed trying to storm government buildings. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

乌克兰武装部队总参谋部保证，俄罗斯从白俄罗斯 “秘密” 动员军事装备，以弥补在乌克兰领土上遭受的损失。

他在 Facebook 上午的报告中强调：“俄罗斯和白俄罗斯的军事装备正在积极迁移，而且它们在与乌克兰接壤的边境地区积累了更多，” 他补充说，现役军官与前士兵签订合同，“为那些已经有战斗力的人提供了优势。经验。”

他说：“在白俄罗斯，反对派势力的代表和有关公民谴责俄罗斯现任非法政府与乌克兰的战争，部分中断了白俄罗斯和乌克兰之间的铁路连接。”

在白俄罗斯的俄罗斯军队

关于俄罗斯军队在乌克兰领土上的进展，乌克兰武装部队总参谋部强调，俄罗斯军队被阻止在多条战线上通过：前往克里沃罗格和诺沃龙佐夫卡的方向；前往波帕斯纳和库拉霍沃市，以及斯洛文尼亚斯克，在顿涅茨克地区。

“在东南方向，部队和个别部队的地面行动正在得到支持，黑海作战区的基地和海港正在得到保卫。他详细介绍了尼古拉耶夫市的防御仍在继续。

在东北方向，它还报告说，在国家边界进行了 “防御行动”，以防止 “敌方在马林定居点地区的行动”。此外，乌克兰军队还在西维尔地区维持了对切尔尼戈夫的防御，以限制进入基辅。

根据乌克兰武装部队的数据，在过去的24小时内，有超过17个俄罗斯空中目标被击中，其中包括6架飞机，5架无人驾驶飞行器，1架直升机和5枚巡航导弹。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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