特德罗斯：尽管我们想要，但疫情 “还没有结束”

日内瓦, 23 3月世界卫生组织总干事 (WHO), 特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）, 今天坚持认为，covid大流行仍然是全球威胁, 尽管死亡人数有所下降，媒体的注意力也转移到了诸如乌克兰当前战争之类的事件上. 这位埃塞俄比亚专家在每周的新闻发布会上说：“我们都想把疫情抛在脑后，但无论我们想要多少，都还没有结束。” 特德罗斯强调，在经历了一个月的下降之后，亚洲的感染浪潮以及欧洲的病例激增，正在导致全球积极数字再次上升。 同时，世卫组织负责人警告说：“一些国家的死亡率是自疫情开始以来的最高死亡率。” 特德罗斯说，这反映了奥米克龙变种的传播速度以及它仍然存在的危险性，“特别是对于未接种疫苗的老年人”。 他警告说：“除非我们在所有国家都实现较高的疫苗接种率，否则我们将继续面临感染增加的风险，并有可能出现可以避免疫苗的新变种。” 国家卫生网络的统计数据表明，在地球上接种的110亿种疫苗中，64％的世界人口（几乎三分之二）至少接种了一剂，尽管在低收入国家，这一比例下降到14％。 上周，全球记录的死于covid的人数下降了23％（32,959人），这是自2020年3月底以来的最低数字，尽管事实上全球感染人数再次增加7％，达到1200万以上。