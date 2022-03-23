塔利班在重新开放后不久关闭了阿富汗年轻女孩的学校

塔利班夺权七个月后，阿富汗青少年于周三重返中学；但是，在复学几个小时后，伊斯兰领导人在政治突然转变造成混乱的情况下再次将他们送回家园。

教育部没有给出任何明确的解释，尽管在首都，当局甚至在新课程开始之际组织了一次仪式。

教育部发言人阿齐兹·艾哈迈德·拉扬告诉媒体：“在阿富汗，特别是在村庄，心态还没有准备好。”他补充说：“我们有一些文化限制 [... +，但伊斯兰酋长国的主要发言人将提供更好的澄清。”

据法新社采访的塔利班消息人士称，这一决定将在周二晚上在坎大哈（南部）举行的高级领导人会议之后作出，坎大哈是事实上统治该国的原教旨主义伊斯兰运动的发源地。

-哭了-

法新社的一个小组正在首都最大的学校之一喀布尔的 Zarghona 学校里，当时一位老师进来命令所有人回家。Alicaidas，学生们流下了眼泪然后游行。

喀布尔奥姆拉汗女子学院的老师帕尔瓦沙说：“我看到我的学生在哭，不愿离开课堂。”他补充说：“看到你的学生哭泣非常痛苦。”

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在一份声明中说，她 “与高中生和阿富汗女学生一样深感沮丧和失望。”

巴切莱特认为，“事实上的当局未能遵守其承诺” 对阿富汗 “造成严重损害”。

诺贝尔和平奖获得者、长期倡导妇女教育的巴基斯坦活动家马拉拉·优素福扎伊也表示愤慨。

优素福扎伊说，塔利班 “将继续寻找借口阻止女孩学习，因为她们害怕受过教育的女孩和自营职业的妇女，” 她在15岁时在巴基斯坦塔利班的一次暗杀企图中幸存下来。

塔利班在8月夺取政权时，由于covid-19疫情，学校关闭，但两个月后，只有接受小学教育的男孩和女孩能够恢复上课。

国际社会把妇女上学作为关于援助和承认伊斯兰政权的谈判的关键要点，伊斯兰政权在上个任期（1996-2001年）禁止妇女接受教育。

-“责任”-

对于美国和平研究所阿富汗问题专家安德鲁·沃特金斯来说，这一转变反映了塔利班领导层内部的分裂。

她告诉法新社：“这一最后一刻的变化似乎是由于运动内部关于其支持者如何看待女孩重返学校的意识形态分歧 [...]。”

塔利班保证, 他们需要时间来确保12至19岁的女孩与男孩完全分开, 而且这些中心按照伊斯兰教的原则运作.

教育部发言人阿齐兹·艾哈迈德·拉扬告诉法新社记者：“我们开办学校不是为了取悦国际社会或获得世界的认可。”

她补充说：“我们在为学生提供教育和教育结构的责任框架内这样做。”

-“我们的未来会怎样？”-

还有一些家庭不信任塔利班，对让女儿出去持谨慎态度，或者在就业前景黯淡的情况下看不出妇女教育的意义。

在执政的七个月中，塔利班对妇女施加了许多限制，她们被排除在公共部门就业之外，衣着受到控制或被禁止独自出城旅行。

原教旨主义政权还逮捕了几名为争取妇女权利而示威的活动分子。

决定离开学校的Heela Haya感叹道：“完成学业的女孩一直待在家里，她们的未来不确定。”“我们的未来会怎样？”，这位年轻女子想知道。

由于贫困或冲突肆虐该国，阿富汗学生错过了大部分学年。有些人继续上学直到二十岁。

该国还面临着教师短缺的问题，因为塔利班夺权后，成千上万的阿富汗人逃离了许多人。

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