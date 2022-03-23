Superfinanciera 将为吉林斯基集团更多地参与第三次竞标 Sura 和 Nutresa 开绿灯

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

吉林斯基集团宣布安蒂奥基安商业集团的公司Sura和Nutresa第三次公开收购股份（收购）后一个月，金融监管局将在接下来的几个小时内移交允许前者增加的概念其持有 Nutresa 的股份增加了 30.8％，苏拉的股份增加了 31.5％。

根据专家安德烈斯·莫雷诺·哈拉米略（Twitter @andresmania）的说法，吉林斯基估计将在苏拉的第三个 OPA 中购买 11.7 亿比索；而对于 Nutresa 来说，股票数字将为 27.3 亿比索。

在EL TIEMPO版本中，Superfinanciera正在研究Vallecaucano集团要求进行第三次收购的额外要求，因此，预计在收到吉林斯基集团的最新回复后，将为参与人数的增加开绿灯在安蒂奥基亚的公司。

这一概念将使哥伦比亚证券交易所能够在发布收购通知后开始运营，并重新激活暂停18天的证券，供买方和股东之间进行谈判。

应该记得，吉林斯基夫妇自2021年11月以来就开始了这一进程，在此期间，苏拉董事会两次拒绝了Vallecaucano商人提出的收购要约。

背景信息 | 吉林斯基集团控制GEA的业务开始了决定性的一周

但是，以每张纸4万美元的价格收购少数股票，这是近年来股票市场领域最重要的经济事件之一。

去年 1 月，吉林斯基集团获得了金融监管局的批准，收购了这些股份，随后向苏拉的股权部分提交了担保。

在上下文中 | 吉林斯基集团已经通过购买其在Nutresa和Sura的股份赢得了胜利

值得注意的是，通过第二次收购竞标，吉林斯基集团通过改变安蒂奥基亚商业集团（GEA）的组成，在两家公司的董事会中获得了苏拉33.05％的股份和Nutresa的30.81％的股份，从而实现了历史性事件。

此外，Vallecaucano集团的另一项战略举措是在麦德林举行的活动中加入Nutresa的董事会。

吉林斯基，去努特雷萨的桌布

档案照片。2019年6月26日，哥伦比亚加工食品生产商Nutresa的徽标在其位于哥伦比亚麦德林市的总部上映。路透社/Luis Jaime Acosta

GEA下属公司的法人团体就是这样形成的：世袭成员是Grupo Sura总裁贡萨洛·佩雷斯加布里埃尔·吉林斯基；Grupo Argos总裁豪尔赫·马里奥·贝拉斯克斯；以及南美俱乐部总裁胡安娜·弗朗西斯卡·拉诺。

另一方面，独立成员由里卡多·范迪诺·德拉卡莱组成，他目前在戈麦斯·平松·祖莱塔律师事务所担任银行，金融和资本市场主管。

其余成员由法定人数提出：海梅·阿尔贝托·帕拉西奥和马克西米利亚诺·隆多尼奥·阿兰戈。

在吉林斯基拥有大股东的出版物 SEMANA 收集的声明中，海梅·吉林斯基对 Nutresa 总裁卡洛斯·伊格纳西奥·加列戈表示感谢。这位商人表示，现在是时候继续进行高质量的工作，为公司创造更大的附加值了：“我们将以同样的方式与您同行。我们在这里继续支持，继续发展，提供想法和经验，使这家公司不仅成为当今的伟大公司，而且是一家拥有更光明前景的公司”。

继续阅读：







