Spotify 排名：哥伦比亚收听次数最多的十首歌曲

自从人类历史的第一批记录以来，声音和音乐一直存在。因为它是一种通用语言，所以任何人都可以理解和感受到它，无论他们的语言或文化如何。

音乐有能力将个人与自己的情感联系起来，无论是通过其广泛的风格或流派使他们感受到快乐、怀旧、悲伤和各种各样的感受。

在这种情况下，诸如Spotify之类的平台已经设法利用了这一优势，并且通过其广泛的歌曲和艺术家目录，它已将自己定位为用户的品味，他们还可以通过应用程序甚至无需访问即可收听自己喜欢的音乐。到互联网。

但是，鉴于Spotify的种类繁多，在一个快速更新的行业中很容易迷失方向，因此，这里列出了3月23日星期三哥伦比亚公众玩得最多的单曲。

1.P@@ antysito

在累积了 152,321 次观看次数之后，Alejo、Feid 和 ROBI 的精彩歌曲仍然排在第一位。

2。修道院

3。

由 Blessd、Justin Quiles 和 Lenny Tavárez 饰演的@@ 勋章 “Medallo” 在榜单上排名第三，获得了 114,901 次观看。

4.

5.MAMIII

6。Who TV Remix

Harvesting Hits 是 Blessed 和 Ryan因此，毫不奇怪，他的新作品《Quien TV Remix》在那个场合首次亮相第六名。还有谁能吹嘘拥有 96,911 次首次入场观看次数？

7.绝望

8。B

lessd、Myke Towers 和 Ovy On The Drums 撰写的@@ 全球趋势 “全球趋势” 在该平台的用户中非常成功，累积了86,656次观看次数。今天，它仍处于第八位。

9.对不起 BB：/（与 Bad Bunnegas 和 Julieta Venegas 合作）

10Wasa Wasa

这是瑞安·卡斯特罗的歌曲排名第十。在排行榜榜首数周后，其受欢迎程度现在正在下降，观看次数为78,489次。

在音乐界，哥伦比亚是最难征服的国家之一，但是那些设法做到这一点的人可以像这些艺术家所取得的那样获得成功的大门。请记住，前10名每24小时更新一次。

*有些成功没有描述，因为平台没有提供描述。

Spotify的崛起

这家

瑞典出生的公司成立于2006年，于200 8年10月7日正式开始在欧洲开展业务，并逐渐在全球范围内占有一席之地，目前在187个国家/地区提供超过700万艺术家的音乐。

如今，该流媒体平台已与环球音乐，索尼音乐，EMI音乐，好莱坞唱片，Interscope唱片，华纳音乐等唱片公司达成了协议。

关于播客，Spotify于2020年11月宣布以2.35亿美元的价格收购和收购广告和播客平台 Megaphone，用于音频的货币化。

根据Spotify公布的数据，2019年它拥有2.17亿订阅者，到2020年增加到3.45亿；尽管疫情爆发，到2021年，订阅者仍达到了3.65亿，其中近50％是付费客户。

作为模特，Spotify提议向目录中的艺术家支付每首歌曲或专辑的固定价格，并根据艺术家播放的数量与流媒体播放的歌曲总数成比例给出特许权使用费，这与竞争对手不同，竞争对手为实物销售或下载付费。

此外，其总收入的70％ 流向版权所有者，主要是唱片公司，然后他们根据个人合同向艺术家付款。

应该注意的是，只要您愿意忍受广告并受到诸如无法跳过某些歌曲之类的限制，目前任何人都可以享受免费的Spotify服务。

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