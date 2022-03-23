因 11J 抗议活动对 17 名古巴人判处长达 10 年的徒刑

哈瓦那，3月23日，古巴共有17人因参加7月11日在圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯（岛西）举行的反政府抗议活动而被判处3至10年徒刑。 正是在距哈瓦那35公里的这座城市里，发生了当天的第一次自发示威，然后在社交网络的帮助下在其他城市复制，引发了古巴数十年来最大规模的抗议活动。 根据埃菲可以接触的圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯市法院的裁决，17名被告 — — 年龄在22至67岁之间，几乎都是男子 — — 大多被判犯有藐视法庭和扰乱公共秩序罪，尽管有些人也被认为犯有攻击罪。 在判决中值得注意的是，约恩·德拉克鲁兹（Yoan de la Cruz）因两项蔑视罪和公共骚乱罪被判入狱六年，他是最早开始在社交网络上直播抗议活动的年轻人之一。 该裁决指出，“他在社交网络上直播了正在发生的事情，这导致在国内外都可以看到此类行为，并且在不同的城市和省份中，有害行为被模仿”。 人们还认为，他鼓励其他人支持抗议，他 “对警察和总统（古巴，米格尔）迪亚兹·卡内尔大喊攻击性言论”。 这位受谴责的人的母亲玛丽贝尔·克鲁兹（Maribel Cruz）在 Facebook 上称这句话为 “不公正”：“作为一名母亲，我感觉快要死了，对如此多的不公正感到非常悲伤和艰难；但是上帝是伟大的，总有一天会付出如此多的不公正待遇。” 圣安东尼奥·德洛斯·巴尼奥斯市法院的裁决强调，所有被定罪的人 “都是暴乱的领导者并犯下了犯罪行为”。 它还强调了2022年第1号判决（关于2021年第34号案件），即这些情况也发生在实行严格卫生措施的大流行环境中。 东洋和拉吉内拉的角落 这项判决是在对与7月11日在哈瓦那发生的两个卑微地点Esquina de Toyo和La Güinera事件有关的六起案件作出联合裁决后几天宣布的。 该裁决判处129名被告中的127人最高30年监禁，共计1,916年，其中一人被判处四年的 “劳动教养”，另一人被宣告无罪。八名罪犯的年龄在16至17岁之间。 许多受审者被判犯有煽动叛乱和盗窃罪。 美洲人权委员会对这项裁决表示 “关切”，并呼吁古巴保障 “正当程序”，使那些 “合法” 主张其权利的人不会受到 “不公正或毫无根据的审判”。 周三，非政府组织古巴人权观察站（OCDH）将Esquina de Toyo和La Güinera的判决描述为 “丑闻”，并谈到了针对抗议者的 “刑事定罪运动”。 自12月以来，7月11日在古巴对示威者进行了审判，涉及数百名被告。一些非政府组织报告说，它们缺乏保障、捏造证据和严厉的处罚。 根据 11J 法官和非政府组织 Cubalex 的说法，共有 1,442 人因抗议活动被捕。其中至少有756人仍被关押在拘留中心。 囚犯捍卫者指出，截至2021年底，岛上至少有842人因政治原因入狱，主要是因为7月11日的事件。 古巴当局则否认国内存在政治犯，并保证审判与 “破坏财产” 和 “严重扰乱秩序” 有关。他们强调，在所有案件中都遵循了正当程序。 根据古巴总检察长办公室的数据，该国已有790人因7月11日的抗议活动而被起诉，其中55人年龄在16至17岁之间。