也门陆军高级军官死于汽车炸弹袭击

萨那，3 月 23 日，也门武装部队高级军官塔贝特·贾瓦斯将军周三在南部城市亚丁附近的一次汽车炸弹袭击中丧生，这对自 2014 年以来一直陷入血腥内战的也门军队造成了沉重打击，安全消息来源报道。 警察告诉要求保持匿名的埃菲，当贾瓦斯乘坐的车辆以及他的儿子和两名保镖在亚丁北部郊区附近经过并杀死所有乘客时，袭击中使用的汽车爆炸了。 贾瓦斯是Al Anad地区军事首长的指挥官，该地区包括该国最大的军事基地和一个步兵旅。 在现任前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫任职期间，他领导了几次与胡塞叛军的战斗，胡塞叛军于 2014 年底占领了该国中部和西部的大部分地区，并于 2016 年领导了一次军事行动，从叛乱分子手中收复了亚丁以北的军事基地。 胡塞运动还指控这位已故将军于2004年在伊朗支持的什叶派运动的据点西北部萨达省的一场战斗中杀害了其创始人侯赛因·巴德鲁丁·胡提。 到目前为止，没有任何组织对这次袭击负责，这次袭击发生在基地组织的也门子公司和恐怖组织伊斯兰国也在活动的地区。 与此同时，胡塞领导人反叛战俘委员会主席阿卜杜勒卡德尔·穆尔塔达在他的社交网络上张贴了贾瓦斯的照片和古兰经中的一些经文，上面写着 “我们将报复罪犯”。首席 哈/是的