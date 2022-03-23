根据中央银行的数据，2022年萨尔瓦多贸易赤字增长了55.5％

圣萨尔瓦多，3月22日，根据埃菲周二咨询的中央储备银行（BCR）的数据，萨尔瓦多的贸易赤字在2022年前两个月与2021年同期相比增长了55.5％，达到15.71亿美元。 2021年1月至2月的累计贸易逆差为10.103亿美元，相差5.607亿美元，相当于增长55.5％。 这一累计贸易赤字数字是巴塞尔共和国自1994年以来每年1月和2月记录的最高水平。 根据BCR的外贸数据库，2022年1月至2月期间，出口累计11.778亿美元，进口达到27.488亿美元，赤字为15.71亿美元。 仅去年2月，萨尔瓦多就出口了6.14亿美元，进口了13.592亿美元。 萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）在推特上强调，随着去年2月商品和服务销售的记录，这 “成为我们历史上出口最多的月份”。 他补充说，2022年前两个月的出口 “与2021年（我们的GDP增长了10.3％）相比增长了14.3％。” 对于萨尔瓦多总统来说，这 “预计今年的经济也将强劲增长。” 汇款增长超过10％ BCR的数据还显示，2022年前两个月，家庭汇款增长了10.31％，从2021年的10.2024亿美元增加到今天的11.2538亿美元。 这些货币主要来自美国，是萨尔瓦多经济的支柱之一，到2018年，它们占萨尔瓦多国内生产总值的20.7％。 仅在2月，萨尔瓦多就获得了5.7264亿美元，比2021年同月计算的5.056亿美元增加了13.26％。首席 hs/sa/cfa