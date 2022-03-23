俄罗斯入侵乌克兰直播：美国声称俄罗斯的军事实力低于90％

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

在与乌克兰军队进行了将近一个月的战斗之后，俄罗斯继续对马里乌波尔市进行猛烈袭击，同时试图到达该国首都。

就国际社会而言，它宣布了新的战略行动，试图劝阻普京不要决定占领邻国。预计周四，美国及其盟国将宣布对俄罗斯的新一揽子制裁计划以及已经采取的收紧措施。

同一天，乔·拜登总统将在布鲁塞尔与盟国会面，以确定面对克里姆林宫侵略的新行动。

接下来，俄罗斯入侵的每分钟一分钟： （乌克兰时间，GMT+2）：

3月23日，星期三

5:00：美国国防部估计，自2月24日入侵开始以来，俄罗斯在乌克兰发射的导弹超过1,100 枚，并首次指出，俄罗斯的军事力量低于90％。

“我们在过去 24 小时内观察到的是，俄罗斯人可能是在马里乌波尔以南的亚速海从海上向这座城市开枪。我们评估他们有五到六艘船，” 这位美国高级官员在新闻发布会上估计。

在这方面，他补充说，俄罗斯军队 “在黑海北部有几艘军舰”，特别是21艘战舰，而且，目前，“没有迹象表明敖德萨市内或附近即将发生两栖袭击。”

3:30：乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基保证，大约有 10 万人留在马里乌波尔的 “超人类”条件”。总统说，该国当局在全国各地的几条走廊里开展工作，以营救人口。

总统谴责说：“今天，大约有10万人生活在非人类的条件 下，处于完全封锁状态，没有食物，没有水，没有药物，不断受到轰炸。” 补充说，正在为基辅，哈尔科夫，扎波罗热和卢甘斯克地区准备人道主义走廊。

根据总统的说法，在过去的两周中，乌克兰已收到超过10万吨的人道主义援助。据 Ukr inform通讯社报道，这些货物是通过该地区的特殊 “枢纽” 分发的。

“我感谢希腊外交部长，他是第一个决定支持我们在马里乌波尔的人道主义走廊工作的人。他说，拯救我们在城市的人民和提供人道主义援助对每个人都非常重要。”

根据乌克兰总统办公室 “第二名” 基里洛·季莫申科的说法，周二，有7,000多人得以通过人道主义走廊离开马里乌波尔市，泽伦斯基本人证实了这一数字。

2:30：俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）称国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）最近的决定是 “助长反俄歇斯底里” 的愿望。

“当然，这样的行动不是偶然的。据俄罗斯通讯社塔斯社报道，检察官决定助长目前在美国和欧盟以及西方手中他控制的尸体中正在燃烧的反俄歇斯底里。”

1:15：Volodymyr Zelensky 指责俄罗斯军队在曼古什附近占领了一支人道主义车队。

“国家紧急服务部门的员工和公交车司机已被俘虏。我们正在尽一切努力释放我们的人民，并解除人道主义物资的流动，” 他在电报上的最后一次演讲中说。

00:00：法国总统伊曼纽尔·马克龙本周二分别与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基和据《爱丽舍报》报道，要求莫斯科与基辅 “真诚地谈判”。

“目前，还没有达成协议，但总统（马克龙）坚信有必要继续这些努力（谈判者）。除了停火之外别无其他解决办法，俄罗斯方面本着诚意进行谈判。总统与乌克兰在一起，” 爱丽舍在一份简短的声明中说。

克里姆林宫则补充说，谈话是在 “就乌克兰周围的局势详细交换意见” 进行的，包括俄罗斯和乌克兰代表团之间的 “正在进行的谈判”。

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