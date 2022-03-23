里卡多·达林和安德里亚·彼得拉在野蛮时期恢复了婚外情

罗德里戈·加西亚 布宜诺斯艾利斯，3 月 23 日 Ricardo Darín 和 Andrea Pietra 再次成为艺术婚姻。他们在西班牙恢复了戏剧《已婚生活的场景》，这是一个有趣的故事，讲述了 “迷你日常悲剧”，在经历了两年的大流行中断和处于战争边缘的世界之后，他们与公众聚在一起：“我最大的担心是我们已经习惯了野蛮行为。作为一个物种，我们还没有完成学习，” 这位阿根廷演员告诉埃菲。 好像这是第一次登台一样，两位表演者都感受到了重演英格玛·伯格曼（Ingmar Bergman）改编的迷你剧和电影《婚姻的秘密》（1973年）戏剧改编的主角的热情。由于冠状病毒的爆发，他们在2020年3月不得不推迟西班牙巡演终于将于3月30日在加那利群岛开始。 “我认为世界发生了变化，世界在移动，人际关系也不同。阿根廷杰出大使达林说，至少对我们来说，最大的问题是，我们要去的电影院会发生什么，现在与观众的关系是什么，因为我们已经习惯于与观众建立非常直接的关系，因为这是一种表演类型。”在1957年出生的布宜诺斯艾利斯接受采访时，世界电影院。 彼得拉（Pietra）在电影和电视领域有很长的演艺生涯，这证明了他的伴侣在西班牙唤醒的爱，正如他在其他时候去演戏时所发现的那样：“人们爱他，这就是为什么他们也通过反弹认识我的原因。（...）里卡多是一位出色的演员，因为除此之外，他绝对是真的，他说的每句话都是真的。和这样的人一起演戏真是太好了，因为你是一个更好的女演员。” “别闭嘴” 巡回演出的恢复恰逢俄罗斯入侵乌克兰的全球影响，这场战争冲突是获得奥斯卡奖的《他们眼中的秘密》和《野蛮的故事》等电影的演员认为这场战争冲突是 “绝对不可接受和不合时宜的”，因为他们使用武力解决了应该解决的问题通过外交解决。 “为什么我们不都走上街头说世界停止了？我们不能允许这样做。” 他还问自己，谁从这么多人丧生的 “废话” 中获胜。 当被问及文化世界目前可能从事的工作时，这位演员认为，不可能问这个领域整个社会没有做什么：“它对文化，艺术的要求太多了。当然，还有事情要做。不保持沉默就是其中之一，谴责它是另一回事。” “我最大的担心是我们已经习惯了野蛮行径。然后我们说：“好吧，我们希望现在这不会变成核战争”... 当然，“所以它不会发生在我身上”。有人试图练习现在在基辅意味着什么。我们不会学习，作为一个物种我们还没有完成学习。很难找到像我们一样攻击自己的其他物种，” 他责备道。 将近十年的成功 2013年在布宜诺斯艾利斯的迈波剧院首映，由利诺·帕塔拉诺（Lino Patalano）制作，由诺玛·莱安德罗（Norma Leandro）执导，《已婚生活中的场景》已经在西班牙和拉丁美洲播出，达林（Darín）担任男主角。 这位出生在布宜诺斯艾利斯的女演员总结说，在永恒的背景下，故事在娱乐和戏剧之间讲述了胡安和玛丽安娜的婚姻，以及他们的离婚，在这种情况下，公众可以识别 “无论这些年来的关系如何变化”，无论是开放的还是封闭的还是其他的1968 年的艾利斯。 “这就像进入婚姻的亲密关系并认识很多你所知道的事情一样。我认为把它放在另一个人面前也可以治愈，” 他补充说。 达林（Darín）强调了这些 “迷你日常悲剧” 的滑稽方法，并没有掩饰他角色的男子气概和有争议的性格：“他只有一件事对我有利，这是促使我面对他的原因之一，那就是他有野蛮的诚意，他不撒谎。那以某种方式可以稍微兑换一点。” 这位口译员说，这部作品批评了正统的婚姻结构，但两个 “彼此深爱” 的人之间的婚姻结构，她强调了彼得拉赋予角色的信誉，新鲜感，温柔和女性气质。 西班牙的新之旅从拉斯帕尔马斯开始，直到5月29日将经过兰萨罗特岛，富埃特文图拉岛，特内里费岛，圣地亚哥德孔波斯特拉，马略卡岛帕尔马，格拉纳达，马拉加和塞维利亚。首席 rgm/cjn/laa （照片）（视频）