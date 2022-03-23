雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）对带领哥伦比亚参加世界杯并没有失去信心：“直到最后一天，什么都没有定义”

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

哥伦比亚队只有不到一天的时间参加两场决赛中的第一场以寻求世界杯的梦想，尽管除了获胜之外，他们还必须在淘汰赛中等待其他结果才能参加卡塔尔。在这种情况下，雷纳尔多·鲁埃达在3月23日下午举行了新闻发布会。

三色球队的技术总监谈到了在没有信念的情况下进行比赛的必要性，并减轻了卢乔·迪亚斯（Lucho Díaz）等人物的负担，他说在与玻利维亚的比赛中发生的事情不能取决于他。以下是他的一些陈述：

坚持信仰直到最后一天

尽管秘鲁在剩下的比赛中似乎很难只得两分，智利也很难得分四分，但鲁埃达仍然坚持这一希望。首先是哥伦比亚在大都会体育场击败玻利维亚，其余的将取决于预选赛的最后日期。

“我们知道我们所处的实例。这些预选赛告诉我们，直到最后一天，什么都没有定义。我们有最后一次机会在两场艰难的比赛中和两个强大的对手对抗中占据优势。一直想参加世界杯的愿望将在这里占上风。”

他减轻了卢乔·迪亚兹的体重

考虑到他在大约两个月前抵达利物浦的足球水平，对于球迷来说，路易斯·迪亚斯是带领咖啡队战胜玻利维亚的号召之一。考虑到这一点，鲁达与他进行了沟通，暗示这可能是决定性的，但是寻找这三点的责任在于整个选择。

“昨天我会见了卢乔，谈论这个话题。如果你假设它是选择的一部分，但不是解决方案，你不应该随身携带那个背包。甚至在他活着的时候也没有。尽管他长大后成为了一个人物，但也许有些裁判在美洲杯之后没有保护他。但是，你应该知道，分享剧本的构建和完成是关键。”

詹姆斯·罗德里格斯没事

这位哥伦比亚球迷的担忧之一是詹姆斯在最近与卡塔尔之星联赛的Al-Rayyan的比赛中缺席，这就是为什么有人推测雷纳尔多·鲁达不会在电话会议中考虑他的原因。好吧，舵手 vallecaucano 谈到了 “10” 的状态。

“詹姆斯两周前参加了比赛，然后由于麻烦而恢复了比赛。他康复了，他做了有趣的游戏。这并不容易，他设法完成了大约四五个训练单元，因为他是较早到达的人之一。俱乐部不想早点释放他，但他表现出了极大的意愿，对这份工作的良好态度，并希望自己表现良好。”

对于任何人来说，球队的主要挑战是进球，这反过来又会给球员带来压力，这对任何人来说都不是什么秘密。在这方面，鲁埃达评论说：

“我们必须在生成和定义方面进行改进，我们有机会，也没有精确度来取得更好的结果。从昨天到今天，我们能够在经验丰富的人和新人之间进行结合。他们都具有最好的性格。”

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