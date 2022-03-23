评级哥伦比亚 3 月 22 日星期二：“Arelys Henao：别哭的歌” 胜过其他作品

卡拉科尔电视台（Caracol T@@ elevisión）的 “Arelys Henao：我唱歌不哭” 重复了3月18日星期五的故事：它再次进入了收视率的前十名。这次，关于这位流行音乐歌手的传记小说得分为12.11，高于周五的曲调10.98。值得记住的是，2022年3月21日这个星期一是假期。

毋庸置疑，自发布日期可以追溯到1月11日以来，这部传记作品已经在屏幕上出现了仅两个月。

关于在最相关的十大作品中排名第二，应该提及卡拉科尔电视台的《DesafíoThe Box》（2022年）。现实体育比赛的得分为11.38。自去年3月8日开始播出以来，该真人秀节目也是Caracol在2022年首映式的一部分。

晚上 7 点发布的 “卡拉科尔新闻” 以 10.51 分排名第三。随后，“新富人，新穷人” 的重复排在第四位，这次得分为9.42。值得记住的是，卡拉科尔的这部肥皂剧的历史可以追溯到2007年。

现在，Canal RCN代表 'MasterChef哥伦比亚名人（2022年）首次出现在榜单上，其首映日期是2月21日。美食真人秀以7.93分排名第五。至于3月22日（星期二）播出的那集，哥伦比亚观众看到了一种新的淘汰的发展：贾尔·罗梅罗（Jair Romero）（演员）现在恰好在被淘汰的名人名单中反映了他的名字。

迄今为止，在 “MasterChef哥伦比亚名人”（2022年）中被淘汰的名人：路易斯·爱德华多·阿兰戈（演员），马丁·卡潘（阿根廷演员），诺列加夫人（女演员兼歌手），贾尔·罗梅罗（演员）。

离开演出的名人：亚历山德拉·蒙托亚（模仿者和喜剧演员）。

卡拉科尔电视台在名单上播放另一部重播，在本例中为 “Vecinos”。这部肥皂剧以6.98分的成绩排名第六。而且，《卡拉科尔新闻》现已于下午 12:30 发布，排名第七，积分为 6.17分。

来自 Canal RCN 的 “Pure Sangre” 重播排名第八，得分为 6.06。值得记住的是，这部肥皂剧在2022年3月18日星期五没有出现在名单上。这个故事的原始发行日期是2007年。

“Noticias Caracol” 再次出现在前十名中，现在是晚上 11:30 的播出，得分为5.62，排名第九。截至3月18日星期五，“Kizim” 以5.21分排名第十。这个故事是卡拉科尔电视台观看的土耳其电视连续剧。

对哥伦比亚进行评级 2022年3月22日星期二。照片：Twitter

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