卡塔尔预选赛 2022LIVE：预选赛的时间表和电视频道日期 17

卡塔尔2022年预选赛：本周四，3月24日，将在预选赛的倒数第二个日期举行，该预选赛将决定两个直接位置和世界杯复活。以下是当天五场比赛的时间表和电视频道。

四支南美球队有机会获得卡塔尔2022年世界杯的资格：厄瓜多尔，乌拉圭，秘鲁，智利和哥伦比亚，他们需要或多或少的困难来确认自己的直接配额，获得或复活或打击才能在积分榜上获得第三和第四名，获得直接配额；或者在世界杯复活赛中获得第五名。

国际足联下令在数学上保持参加世界杯愿望的球队的所有比赛在同一天同时进行，以提高比赛透明度并保持竞争精神。

秘鲁对乌拉圭的比赛将在蒙得维的亚进行，如果获胜或获胜，可能会决定拉塞莱斯特的直接资格如果白色和红色没有丢失，则强制在最后日期进行定义。

厄瓜多尔vs巴拉圭的比赛可以确认 “Tri” 世界杯的两个直接位置之一，这足以让他在埃斯特城作为访客不会输掉，以确保他从第三名开始对阵瓜拉尼队的资格不再有选择。

巴西vs智利，在里约热内卢的马拉卡纳体育场打球，如果想在复活中争夺至少第五名，对于 'Roja 来说将是一个挑战。此外，考虑到他将在圣地亚哥结束对阵乌拉圭的资格赛。

巴兰基亚的@@ 哥伦比亚对玻利维亚将是咖啡种植者生死攸关的决斗。只有一场胜利才能让他有机会从预选赛榜上的第七名回来。它还期望其他结果的组合，这将使它有最后一个日期的选择。

阿根廷对委内瑞拉从相反的位置面对对方并完成季后赛的比赛。albiceleste球队已经有资格参加世界杯，被淘汰的 “Vinotinto” 队伍在积分榜上排名最后。

2022年卡塔尔预选赛第17天的赛程

3月24日星期四

乌拉圭 vs 秘鲁（蒙得维的亚森特纳里奥体育场）

哥伦比亚 vs 玻利维亚（巴兰基亚的罗伯托·梅伦德斯大都会体育场）

巴西 vs 智利（里约热内卢的马拉卡纳体育场）

巴拉圭 vs 厄瓜多尔（埃斯特城的安东尼奥·阿兰达体育场）

3月25日，星期五

阿根廷 vs 委内瑞拉（布宜诺斯艾利斯纪念体育场）

季后赛比赛时间表

（按国家/地区划分的当地时间）

墨西哥：下午 5:30（下午 5:30）

秘鲁、哥伦比亚和厄瓜多尔：下午 6:30（下午 6:30）

玻利维亚、委内瑞拉和美国：晚上 7:30（晚上 7:30）

阿根廷、巴西、智利、巴拉圭和乌拉圭：晚上 8:30（晚上 8:30）

西班牙：凌晨 12:30（第二天）（00:30 时）

卡塔尔2022预选赛直播：第17届预选赛的时间表和电视频道（照片：Movistar Deportes）

来自秘鲁的电视频道将按季后赛观看比赛

3月24日星期四

频道电视：Movistar TV-Movistar Deportes 第 3 频道 | 频道 703 HD

哥伦比亚vs玻利维亚

频道电视:Movistar TV-目标秘鲁频道 14 | 频道 714 高清

巴西 vs 智利

频道电视台：Movistar TV-加上电视频道 6 | canal 706 HD

巴拉圭 vs 厄瓜

频道电视:Movistar TV-活动电视频道 11 | 频道 711 高清

3月25日，星期五

阿根廷对委内瑞拉

频道电视：Movistar TV-Movistar Deportes 第 3 频道 | 频道 703 HD

电视频道将观看 2022 年卡塔尔资格赛的比赛

3月24日星期四

乌拉圭 vs 秘鲁

频道电视：Movistar Deportes 和美国电视台（秘鲁）| VTV（乌拉圭）

哥伦比亚vs玻利维亚

Canal TV：卡拉科尔电视台（哥伦比亚）| Tigo体育（玻利维亚）

巴西 vs 智利

频道电视：SportV、Canais Globo 和 Claro 的 Now Net（巴西）TNT Sports 和 TNT Sports Go（智利）

巴拉圭 vs 厄瓜

频道电视:TIGO体育 (巴拉圭) 足球频道，ECDF (厄瓜多尔).

3月25日，星期五

阿根廷对委内瑞拉

频道电视：公共电视台和TyC体育（阿根廷）| TLT (委内瑞拉)

季后赛积分榜

卡塔尔2022年资格赛排行榜赛前赛17

位置 | 国家 | 积分 | 进球差

1.巴西 | 39 (+27 DG)

2。阿根廷 | 35 (+16 DG)

3.厄瓜多尔 | 25 (+10 DG)

4.乌拉圭 | 22 (-3 DG)

5。秘鲁 | 16 21 (-4 DG)

6。智利 | 19 (-1 DG)

7.哥伦比亚 | 17 (-3 DG)

8。玻利维亚 | 15 (-12 DG)

9.巴拉圭 | 13 (-14 DG)

10。委内瑞拉 | 10 (-16 DG)

2022年卡塔尔预选赛第18天的赛程

秘鲁 vs 巴拉圭（利马国家体育场）

厄瓜多尔 vs 阿根廷（瓜亚基尔纪念体育场）

玻利维亚 vs 巴西（拉巴斯的埃尔南多·西莱斯体育场）

智利 vs 乌拉圭（圣地亚哥的圣卡洛斯·德阿波金多体育场）

委内瑞拉 vs 哥伦比亚（奥尔达斯港的 Cachamay 体育场）

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