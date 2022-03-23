秘鲁vs乌拉圭：魔术水上赛道将安装3个巨型屏幕以观看比赛

毫无疑问，秘鲁对乌拉圭 将是国家队直接获得卡塔尔2022年世界杯资格的愿望中的一次重大遭遇，这是白红球迷们知道的，他们期待着观看将在蒙得维的亚举行的比赛的广播。因此，3月24日（星期四），秘鲁粉丝节将在魔术水上巡回赛举行，比赛将在三个大屏幕上进行现场直播。

利马大都会市政府宣布，球迷们将能够在下午2点至10点参加，作为广播的前奏，将有音乐和动画表演，以及由国家队球员亲笔签名的T恤抽奖。

你可以看到秘鲁对乌拉圭的三个巨型屏幕将位于坦吉斯地区。行人入口通过 3A 登机口；而车辆入口通过 5A 号门。

他们还表示，与会者将能够玩不同的游戏，例如 “像卡皮一样跳”，“足球网”，“足球池”，“球迷的目标” 等。

免费进入 ZONAL 俱乐部

另一方面，秘鲁球迷派对也将在11个地区俱乐部举行，3月24日（星期四）和3月29日（星期二），穿着白红色衬衫的人 将可以免费参加。

参加者可以在运动板上玩游戏，在烧烤区准备美味的午餐，在泻湖骑马或乘船，参观迷你农场和小型动物园里的动物，等等，具体取决于场地。营业时间为早上 6:45 至下午 6:00。

值得一提的是，今年3月24日也是Paws的星期四，因此他们可以带着宠物在新鲜空气中散步。

南美季后赛的第 17 天：

3月24日（秘鲁时间）

-下午 18:30，乌拉圭 vs 秘鲁

蒙得维的亚森特纳里奥体育场

-18:30 PM，哥伦比亚对玻利维亚

巴兰基亚大都会体育场

-下午 18:30，巴西 vs 智利（里约热内卢）

萨尔瓦多 Fonte Nova 体育场竞技场

-下午 18:30，巴拉圭 vs 厄瓜多尔

埃斯特城安东尼奥·阿兰达体育场

3 月 25 日

-18:30 PM 阿根廷 vs 委内瑞拉

纪念体育场，布宜诺斯艾利斯

PERU和乌拉圭的最后一场比赛

这就是我们球队在最后一场对阵Charrúas的比赛中的表现：

卡塔尔 2022 年世界杯：秘鲁 1-1 乌拉圭

2018 年俄罗斯世界杯：秘鲁 2-1 乌拉圭

2018 年俄罗斯世界杯：乌拉圭 1-0 秘鲁

2014 年巴西世界杯：秘鲁 1-2 乌拉圭

2014 年巴西世界杯：乌拉圭 4-2 秘鲁

西班牙 2010 年世界杯：秘鲁 1-0 乌拉圭

西班牙 2010 年世界杯：乌拉圭 6-0 秘鲁

2006 年德国世界杯：秘鲁 0-0 乌拉圭

2006 年德国世界杯：乌拉圭 1-3 秘鲁

2002 年韩日世界杯：秘鲁 0-2 乌拉圭

加雷卡在秘鲁尝试过的十一

佩德罗·加勒斯在进球；路易斯·阿德文库拉、克里斯蒂安·拉莫斯、亚历山大·卡伦斯、米格尔·特劳科在防守；雷纳托·塔皮亚、约希玛·约通和塞尔吉奥·佩尼亚在方向盘上；前锋将是克里斯蒂安·库埃瓦、安德烈·卡里略和詹卢卡·拉帕杜拉。这是里卡多·加雷卡在3月22日星期二上午寄来的十一封信。

令人怀疑的是卡洛斯·赞布拉诺还是 Alianza Lima 的中后卫，但 “凯撒” 表现出不适并训练有素。这位后卫因上周日在对阵河床的超级经典赛中遭受的打击而大腿疼痛。

继续阅读