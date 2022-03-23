西班牙人民向乌克兰难民敞开大门

西班牙吉索纳（美联社）— 尽管数百万逃离自己土地上的炸弹和子弹的乌克兰人在西欧寻求庇护，但很少有地方能像西班牙内陆小镇 “小乌克兰” 那样受欢迎。

在上个月俄罗斯坦克入侵乌克兰之前，吉索纳有七分之一的居民有乌克兰血统。

二十年前，一家超市在该地区开设了配送中心后，吉索纳的人口翻了一番多，达到7,500名居民，并吸引了包括乌克兰人在内的众多外国人。

自俄罗斯入侵以来，已有超过350万人离开乌克兰。难民在欧洲各地朋友和家人居住的小社区中找到庇护所。

在吉索纳，难民不只是与亲戚呆在一起。全体人民声援他们，努力帮助他们。

当地商人米格尔·朱莉娅（Miguel Julia）在村里有一套空公寓待售。他说他有很多乌克兰朋友，当一个乌克兰难民家庭的堂兄向他求助时，他允许他们待在公寓里，直到他们能够返回自己的国家。

朱莉娅说：“看到他们的来路和他们讲的故事，我们遇到了艰难的时期，也很糟糕。”

她的公寓现在被来自基辅的 44 岁裁缝 Alona Hrykun、她十几岁的女儿和一个小儿子占用。

“我丈夫住在基辅。在入侵期间，他开着救护车，正在运送伤员和病人，” Hrykun 说。“我为成为乌克兰人感到非常自豪。”

Hrykun 的母亲和祖母也已经一去不复返了。他们都不适合从欧洲一端到另一端进行 2500 公里（1,500 英里）的旅程。

位于西班牙东北部加泰罗尼亚的吉索纳当局正在努力防止贫民窟的出现，并帮助外国工人融入社区。

村庄建筑的许多窗户和阳台，包括市政当局的窗户和阳台，都有乌克兰国旗和反战海报。

到目前为止，已有200多名乌克兰难民抵达吉索纳，这是西班牙收到的25,000名难民的一部分。

“他们得到了我们的全力支持。他们感到受到保护，” 67岁的退休人员玛丽亚·安赫莱斯·洛佩斯说。“我们都在努力帮助和陪伴他们。向他们表示声援。”

自战争开始以来，数十名当地人和难民一直在吉索纳的一个仓库里工作，包装食品、药品、衣服、毯子和玩具以运往乌克兰。

志愿者包括三年前带着十几岁的孩子 Maxim 和 Yana 来到城里的 Alina Slobodianiuk。

他们住在乌克兰的工业城市第聂伯罗，在那里她是一家大型银行的公共关系主管。她离婚了。她的前夫是个军人。

他的大部分家庭，包括他的父母、兄弟姐妹，都留在乌克兰。他说他每天都在与他们联系，家人选择留下来，希望战争很快结束。

斯洛博迪亚尼克说：“这不是一个容易的决定，因为我爱我的国家，我非常喜欢它。”“但是我担心我的孩子会发生什么。”

西班牙政府是欧洲最早动员起来应对乌克兰难民潮的政府之一。所采取的临时措施包括在24小时内向他们发放临时居留和工作许可证。

难民可以获得公共卫生服务、药品折扣和免费教育等福利。

根据2021年的人口普查，去年约有115,000名乌克兰人居住在西班牙。

乌克兰人之间的网络为他们迁移到欧洲其他地区提供了便利。在距离罗马一小时车程的意大利亚平宁山脉的一个村庄里，两名带着孩子逃脱的乌克兰人得以安顿下来，这要归功于家庭关系和一对来自该地区的夫妇。

30岁的塔尼亚和33岁的卡蒂亚在战争爆发前几天逃离了利沃夫，留下了丈夫。他们是居住在意大利贝尔蒙特萨比诺村的乌克兰人哈利娜的女儿和 daughter 妇。

Halyna 照顾一家旅馆老板的婆婆，他现在安置了两个女人和他们的孩子。

“我们非常高兴。意大利人心胸宽广，” 塔尼亚说。

这些妇女因为害怕在自己国家的家人遭到报复而要求不透露她们的全名。

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巴里·哈顿在里斯本的这个办公室里合作。