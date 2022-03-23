奥尔班要求布鲁塞尔解除对援助难民的资金的封锁

布达佩斯，3月23日匈牙利敦促欧盟委员会（EC）解除因布达佩斯专制漂移而对布达佩斯实施的疫情后复苏资金的封锁，以便将这笔钱用于帮助来自乌克兰的难民。 匈牙利总理极端民族主义者维克多·奥尔班在给欧共体主席乌苏拉·冯·德莱恩的信中回忆说，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，迄今已有约45万乌克兰难民抵达匈牙利。 欧班在经济门户网站Pénzcentrum今天发布的3月18日信中写道，匈牙利 “只要求尽快有效地获得分配给它的资金”。 在恢复和复原力机制的8000亿欧元中，匈牙利有资格获得70亿欧元，即从冠状病毒危机中复苏的社区基金。 但是，只要奥尔班政府不退缩违反欧盟（欧盟）所依据的原则，例如新闻自由和少数民族，特别是LBTB+社区的权利，这笔钱就会被封锁。 匈牙利正在筹备4月3日的立法选举，布鲁塞尔公开了几份文件，认为这些问题和其他问题破坏了法治。 布鲁塞尔在2021年底警告说，由于尊重法治的问题，匈牙利和波兰等国家的复苏计划不太可能暂时采纳这些国家的复苏计划。 去年，除其他外，由于招标制度缺乏透明度和匈牙利存在腐败风险，谈判陷入僵局，尽管双方都没有正式确认这一点。 奥尔班在信中要求使资金分配更加灵活，以便能够在当前的难民危机中使用这些资金。 对于欧盟成员国来说，“乌克兰战争是前所未有的挑战”。总理说：“在这样的危机局势中，保持欧盟的团结和分担责任非常重要。” 尽管布鲁塞尔的回应尚不清楚，但数字日报444.hu根据匿名消息来源辩称，欧盟只会同意将部分复苏资金用于减少对俄罗斯天然气的依赖，就匈牙利而言，俄罗斯天然气的依赖超过90％。首席 mn/wr/mj