新西兰放宽了covid-19疫苗的强制性质

悉尼（澳大利亚），3月23日，新西兰总理贾辛达本周三宣布，除某些例外情况外，新西兰将从下个月起撤回针对covid-19的强制性疫苗，以及应对奥米克龙变种感染率下降的其他宽松措施Ardern。 自4月5日起，教育部门，武装部队和警察的工作人员将无需接种疫苗，而从那时起，人们将不必出示针对covid-19的疫苗接种证书即可进入餐馆，咖啡馆和其他企业。 阿登在一份声明中表示，只有卫生工作者、疗养院、监狱和边境管制人员才必须接种疫苗。 新西兰还取消了在户外强制使用口罩的规定，取消了对户外开会人数上限的限制，并确定室内空间的最大容量为200人，而不是100人，并且QR码对于企业是可选的。 工党总统对covid-19实施了世界上最严格的政策之一，实行严格的限制和边境封锁，将维持其警戒和健康管理系统，类似于交通信号灯。 “有证据表明，我们正在走出omicron的顶峰。奥克兰（新西兰人口最多的城市）的病例正在大幅下降，预计4月初全国将出现下降。” 阿登在声明中说，这证明放松应对疫情的措施是合理的。 这个海洋国家的政府因其对covid-19的初步管理而受到称赞，周三报告了20,130例感染，自疫情开始以来，至少累积了538,39例感染和184例死亡，尽管阿登引用的专家认为，实际数字可能在1.7左右百万。 新西兰在1月份记录的每日covid-19病例不到100例，并且已经为96％的目标人群接种了两剂疫苗，这是2月至3月初在惠灵顿议会面前举行的反疫苗抗议活动的现场。 本月中旬，新西兰政府宣布从5月至10月分阶段向来自免签证国家的游客开放边境。