“墨西哥将惩罚俄罗斯、古巴和委内瑞拉的独裁政权”：礼来公司的新承诺

国家行动党（PAN）参议员@@ 莉莉·泰勒斯再次抨击安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO），警告他下一个六年任期将对委内瑞拉、古巴和俄罗斯政府采取镇压措施-这是基于反对派成员将在2024年的总统选举中获胜的假设。

这样，他在自己的 Twitter 帐户上说，将效仿加拿大等拥有 “法治和自由” 的国家的榜样。他还赞同将 “麻风病人” 下台的承诺，指的是那些支持行政长官的人，行政长官已表示同意泰列兹称之为 “独裁政权” 的政府。

la blanquiazul 的宣布是在安德烈斯·曼努埃尔（AndrésManuel）投射了他承诺制作新推文之后发布的计划在特斯科科湖上建造的现实墨西哥国际机场（NAIM）。

（照片：屏幕截图）

在3月22日的出版物中，这位记者还承诺，首次NAIM航班的第一个目的地将是加拿大，作为 “渴望建立安全国家的象征”。对此，洛佩斯·奥夫拉多尔脸上带着微笑回答：

“尽管像墨西哥这样的加拿大人应有的尊重，但没有两个。”

这与塔巴斯克尼奥人对他的政府在宣布特斯科科湖为自然保护区（ANP）后受到的袭击作出的回应一样-正如协商会议所决定的那样, 协商也投票赞成建造费利佩安赫莱斯 (AIFA).

应该回顾，在莫雷尼斯塔六年期进入前不久，进行了一次不具约束力的民主演习，结果是多数票打算在圣卢西亚修建两条跑道，以补充墨西哥城国际的运作机场 (AICM)。

（照片：路透社/墨西哥总统府）

就其本身而言，3月23日的推文提到了AMLO在面对涉及这些国家的局势（例如俄罗斯入侵乌克兰）时表达或表现出的立场。

事实是，像安德烈斯·曼努埃尔一样，墨西哥政府一直不愿谴责俄罗斯军队进入乌克兰领土；此后不久就做出了这一决定得到了总理马塞洛·埃布拉德的纠正，他同样呼吁俄罗斯军队停止军事行动联邦。

但是，即使塔巴斯克尼奥（Tabasqueño）谴责并拒绝 “任何形式的入侵”，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）仍否认墨西哥像其他国家，公司甚至组织一样对俄罗斯实施制裁。

此外，他指出，执行这些政策不是墨西哥政府的责任，因为他说，在冲突中进行合作的最佳方式是 “促进对话”，而不是 “成为众人瞩目的焦点”。

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