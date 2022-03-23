墨西哥银行大会在 covid 之后回归以应对新的危机

墨西哥城，3月23日墨西哥银行协会（ABM）年度大会在疫情危机后亲自返回阿卡普尔科，但在新的挑战的阴影下，例如俄罗斯入侵乌克兰，该国20年来最高的通货膨胀率和出售Citibanamex。 第85届银行大会将于本周四和周五在其位于阿卡普尔科的传统总部召集来自金融界高层的近50家机构，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔和墨西哥银行新任行长维多利亚·罗德里格斯等当局也将在该总部举行会议出席。 一年前担任反弹道导弹协会主席的丹尼尔·贝克尔在他的官方网络上宣布：“一切都准备好亲自接受，几乎银行、当局、媒体、学生和公众都可以听取第85届银行大会的重要信息。” 疫情得以克服？ 2020年3月12日和13日，《反弹道导弹公约》成为墨西哥比索和墨西哥证券交易所（BMV）陷入困境之际疫情开始时的最后一次重大事件之一。 那年，这场危机使墨西哥的GDP历史性收缩8.2％，到2021年仅反弹了4.8％，低于拉丁美洲同行和政府预期的6％。 根据墨西哥银行的最新调查，到2022年，私营部门已将其增长预期下调至2％，但贝克尔为私人银行在经济复苏中的 “基本作用” 辩护。 “银行业的增长通常是国内生产总值的两倍，可以提供0.5％至1％的国内生产总值。换句话说，在银行业，我们努力工作，负责任地工作，不犯错误。” 贝克尔周三在与Banorte银行的对话中说。 乌克兰战争和通货膨胀 贝克尔还认为乌克兰的 “战争冲突” 和 “通货膨胀造成的供应冲击” 是 “前进的挑战”。 2月，年总体通货膨胀率上升至7.28％，因此在担心入侵俄罗斯会减缓物价上涨的同时，仍处于二十年来的最高水平。 此外，贝克尔周三表示，“每桶石油价格的上涨再次持续，今天上涨了近4％，这使人们担心通货膨胀将持续比预期更长的时间。” CITIBANAMEX 的出售 在美国花旗集团去年1月宣布出售墨西哥国家银行（Banamex）之后，墨西哥银行业领导层也将在收购墨西哥国家银行（Banamex）的斗争日益激烈的情况下举行会议。 墨西哥最大的银行之一Banorte的总裁卡洛斯·汉克（Carlos Hank）周二宣布，他正在考虑收购墨西哥国家银行，并呼吁商人和墨西哥公众利用 “这一历史性机遇来加强国家银行”。 该银行回应了洛佩斯·奥夫拉多尔的声明，洛佩斯·奥夫拉多尔在一月份呼吁 “墨西哥国家银行重返墨西哥”，表示偏爱墨西哥买家，例如Grupo Inbursa的卡洛斯·斯利姆，阿兹台克银行的里卡多·萨利纳斯·普列戈和巴诺特本人的汉克。