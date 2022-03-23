塔毛利帕斯州2022年选举地图：危在旦夕

塔毛利帕斯州和其他五个州一样，将在6月5日续任州长；在经历了许多批评以及现任地方总统弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡去年经历的无法无天进程之后。

该州设在国家统计和地理研究所（INEGI），有3,527,735名居民，根据1月31日的截止日期，其中 2,738,954人在国家选举协会（INE）的登记册中登记，他们将能够行使投票权。

此外，与阿瓜斯卡连特斯一样，将首次允许电子投票。因此，在该实体的43个城市中，将放置约4,795个箱子。

他们将成为塔毛利帕斯州政府的候选人（照片：塔毛利帕斯州政府/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn）

为了恢复塔毛利帕斯州的权力，国家行动党（PAN）决定与制度革命党（PRI）和民主革命党（PRD）一起组建 Let 's Go for Tamaulipas 联盟，该联盟将由塞萨尔·维拉斯特吉，The Trick 。

尽管M ovimiento Ciudadano（MC）没有改变其在六个实体中独自行动的战略，这些实体将更新行政部门并提名维多利亚城前市长，阿图罗·迪亚斯·古铁雷斯作为2022年的候选人。

最后，民族复兴运动（Morena）决定以 Juntos Hacemos Historia 的名义与工党（PT）和墨西哥绿色生态学家党（PVEM）结盟，从现在获得许可的参议员手中寻求另一个地方政府，Americo 比利亚雷亚尔。

Maki Esther Ortiz 对阿梅里科·比利亚雷亚尔的候选人资格提出了挑战（照片：Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot）

但是，3月16日，前参议员马基·埃丝特·奥尔蒂斯·多明格斯向塔毛利帕斯州选举法庭提出了申诉（Trieltam）对莫雷纳全国诚实与正义委员会（CNHJ）的选举提出质疑，因为并非所有关于单一候选人竞选前选举的论点都得到满足。

几天后，塔毛利帕斯州的法官确定比利亚雷尔·安纳亚仍然是政府的候选人；但是，敦促CNHJ发布一项新裁决，详细解释选择下一位候选人的要点。

因此，在将阿梅里科·比利亚雷尔（AméricoVillareal）注册为候选人之前，莫雷纳有义务对该研究所的最终选举提出新的判断，但尚未向公众公布。

弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡在 2016 年赢得了胜利（摄影艺术：史蒂夫·艾伦）

该实体目前由弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡管理，他于2016年6月5日以721,049张选票赢得了胜利，占当天投票总数的50.15％。

排在第二位的是由 PRI、PVEM 和 PANAL 组成的塔毛利帕斯公益联盟的代表巴尔塔扎尔·伊诺霍萨·奥乔亚，他赢得了517,619张选票，占总数的36.03％。

排在第三位的是，公民运动候选人古斯塔沃·卡德纳斯·古铁雷斯赢得了84,736张选票，这意味着5.81％。虽然排在第四位，但远低于珠三角，仅获得17,324张选票支持豪尔赫·奥斯瓦尔多·瓦尔德斯·巴尔加斯。

由于对他的指控，弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡六年任期的最后几年并不容易（照片：Cuartoscuro）

但是，自2020年6月底金融情报室（FIU）提交了一份报告以来，现任州长的管理绝非简单对加西亚·卡贝萨·德·瓦卡、他的母亲、他的两个兄弟、他的妻子、岳父和另外两个人的投诉”他们经营着两家公司，一家是农村公司，一家是房地产，他们涉嫌犯罪，例如有组织犯罪、洗钱和腐败。”

根据检方的说法，当地总统本来会偏爱涉嫌来自有组织犯罪的收益，因此据指出，有电话证据表明他被美国禁毒局（DEA）和金融情报室（FIU）所拥有，后者提供了证据针对Cabeza de Vaca的违法致富、挪用资源和税务欺诈罪。

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