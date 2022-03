塔毛利帕斯州2022年选举地图：危在旦夕

塔毛利帕斯州和其他五个州一样,将在6月5日续任州长;在经历了许多批评以及现任地方总统弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡去年经历的无法无天进程之后。

该州设在国家统计和地理研究所(INEGI),有3,527,735名居民,根据1月31日的截止日期,其中 2,738,954人在国家选举协会(INE)的登记册中登记,他们将能够行使投票权。

此外,与阿瓜斯卡连特斯一样,将首次允许电子投票。因此,在该实体的43个城市中,将放置约4,795个箱子。

他们将成为塔毛利帕斯州政府的候选人(照片:塔毛利帕斯州政府/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

为了恢复塔毛利帕斯州的权力,国家行动党(PAN)决定与制度革命党(PRI)和民主革命党(PRD)一起组建 Let 's Go for Tamaulipas 联盟,该联盟将由塞萨尔·维拉斯特吉,The Trick 。

尽管M ovimiento Ciudadano(MC)没有改变其在六个实体中独自行动的战略,这些实体将更新行政部门并提名维多利亚城前市长,阿图罗·迪亚斯·古铁雷斯作为2022年的候选人。

最后,民族复兴运动(Morena)决定以 Juntos Hacemos Historia 的名义与工党(PT)和墨西哥绿色生态学家党(PVEM)结盟,从现在获得许可的参议员手中寻求另一个地方政府,Americo 比利亚雷亚尔。

Maki Esther Ortiz 对阿梅里科·比利亚雷亚尔的候选人资格提出了挑战(照片:Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

但是,3月16日,前参议员马基·埃丝特·奥尔蒂斯·多明格斯向塔毛利帕斯州选举法庭提出了申诉(Trieltam)对莫雷纳全国诚实与正义委员会(CNHJ)的选举提出质疑,因为并非所有关于单一候选人竞选前选举的论点都得到满足。

几天后,塔毛利帕斯州的法官确定比利亚雷尔·安纳亚仍然是政府的候选人;但是,敦促CNHJ发布一项新裁决,详细解释选择下一位候选人的要点。

因此,在将阿梅里科·比利亚雷尔(AméricoVillareal)注册为候选人之前,莫雷纳有义务对该研究所的最终选举提出新的判断,但尚未向公众公布。

弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡在 2016 年赢得了胜利(摄影艺术:史蒂夫·艾伦)

该实体目前由弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡管理,他于2016年6月5日以721,049张选票赢得了胜利,占当天投票总数的50.15%。

排在第二位的是由 PRI、PVEM 和 PANAL 组成的塔毛利帕斯公益联盟的代表巴尔塔扎尔·伊诺霍萨·奥乔亚,他赢得了517,619张选票,占总数的36.03%。

排在第三位的是,公民运动候选人古斯塔沃·卡德纳斯·古铁雷斯赢得了84,736张选票,这意味着5.81%。虽然排在第四位,但远低于珠三角,仅获得17,324张选票支持豪尔赫·奥斯瓦尔多·瓦尔德斯·巴尔加斯。

由于对他的指控,弗朗西斯科·加西亚·卡贝萨·德·瓦卡六年任期的最后几年并不容易(照片:Cuartoscuro)

但是,自2020年6月底金融情报室(FIU)提交了一份报告以来,现任州长的管理绝非简单对加西亚·卡贝萨·德·瓦卡、他的母亲、他的两个兄弟、他的妻子、岳父和另外两个人的投诉”他们经营着两家公司,一家是农村公司,一家是房地产,他们涉嫌犯罪,例如有组织犯罪、洗钱和腐败。”

根据检方的说法,当地总统本来会偏爱涉嫌来自有组织犯罪的收益,因此据指出,有电话证据表明他被美国禁毒局(DEA)和金融情报室(FIU)所拥有,后者提供了证据针对Cabeza de Vaca的违法致富、挪用资源和税务欺诈罪。

